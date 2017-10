ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, portaveus de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, tenien una mescla d'emocions a la sortida de l'hemicicle poc després que el Parlament hagi declarat la independència. Asseguraven estar contents, però al mateix temps han constatat les absències dels dos dirigents titulars de les entitats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que estan empresonats a Soto del Real per un presumpte delicte de "sedició". "Això d'avui també és un homenatge cap a ells dos", ha recalcat Mauri.

Les dues organitzacions s'han posat a disposició del Govern per "construir" la República, i han encomanat "diàleg" per tal de resoldre la situació actual amb Espanya. Mauri ha volgut assenyalar que l'aplicació de l'article 155 i l'empresonament de Sànchez i Cuixart han demostrat que l'Estat no vol una sortida negociada.

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, també ha celebrat que "el Parlament ha assumit allò que els catalans van expressar a les urnes" i, per tant, és "un dia molt important", però ha lamentat que "hi ha dos punts negatius". El primer, coincidint amb Alcoberro i Mauri, és que "els dos Jordis no puguin estar aquí", i el segon és que la proclamació hagi coincidit amb el debat del 155 a Madrid.

Malgrat tot, ha considerat que aquest procés és "imparable", ja que "ha sorgit de la gent" i ha desitjat que la consolidació de la independència "es pugui produir amb diàleg i sobretot amb serenor". Així mateix, ha deixat clar, davant preguntes de mitjans espanyols, que la proclamació "no va contra els espanyols, sinó per tota la gent que viu a Catalunya, per millorar la vida de tots els catalans".

La Festa de la República

​S'ha reclamat al carrer i s'ha de celebrar al carrer. ANC i Òmnium Cultural insten una vegada més la ciutadania a sortir al carrer. Aquest vegada, però, ho fan per celebrar la declaració d'independència. Les entitats sobiranistes han convocat la "Festa de la República" a les sis de la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Informa:ARA.CAT (27-10-2017)