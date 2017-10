ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

El govern d'Andorra considera que la declaració que ha tingut lloc aquesta tarda al Parlament no té efectivitat jurídica i que Catalunya continua essent una part integrant d'Espanya. Tal i com ja ha manifestat en d'altres ocasions, el govern andorrà apel·la al diàleg dins la normalitat institucional i del marc constitucional com a mecanisme per resoldre la situació.

El govern d'Andorra reafirma la seva voluntat de continuar mantenint, com fins ara, unes bones relacions bilaterals amb Espanya i unes bones relacions de veïnatge amb Catalunya.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (27-10-2017)

N.de la R.

El govern andorrà ha perdut una bona oportunitat de callar. Potser Catalunya no aconseguirà la independència, però si molts catalans decideixen no visitar Andorra, aleshores aquest país veurà la gran dependència que té de Catalunya. Els estaria bé per bocamolls.