ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Després d'haver provocat destrosses a Catalunya Ràdio i d'haver agredit un equip de BTV, els 300 joves espanyolistes que participen en una manifestació pels carrers de Barcelona han protagonitzat un nou incident, aquesta vegada al carrer Mallorca. Quan passava la manifestació per davant d'un restaurant, un grup de gent que hi havia a dins sopant ha sortit a veure què passava i han començat a cridar "Llibertat" i "Democràcia". Aleshores s'han acostat uns quants manifestants, han tirat un petard i han començat a increpar els ciutadans que havien sortit del bar. Una noia ha empès un dels cambrers i després un home li ha donat un cop de puny. Finalment han intervingut els Mossos. Una de les persones que hi havia al restaurant ha enregistrat els fets. L'incident s'ha tancat amb dos ferits lleus per contusions.

Després d'aquest incident la marxa s'ha reduït molt. Ha abandonat molta gent. Ha avança per l'avinguda de Roma encerclada de Mossos d'Esquadra, però en un ambient més calmat. Segueixen cridant quan veuen gent sortir als balcons on hi ha penjades senyeres o estelades: "Eres español y no te lo mereces". Ben diferent era quan des de les cases cridaven "Independència"; aleshores, els manifestants contesten: "Tenemos más cojones. Ya vendrán a por vosotros. Cagados. Bajad y dad la cara". Segons algunes fonts, els unionistes haurien agredit dues persones. La marxa ha acabat a la plaça Espanya.

Informa:ARA.CAT (27-10-2017)