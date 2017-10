ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

“Perquè em dona la gana”

Javier Pérez Royo

La proclamació de la República i la resposta de l'Estat

Ara fa uns deu anys, en el transcurs de la campanya de recollida de signatures contra l’Estatut i preguntat per una cadena de televisió per què l’havia organitzat, Mariano Rajoy, llavors ja president del PP tot i que encara a l’oposició, va contestar amb un rotund “Perquè em dona la gana”. Aquesta és, segons sembla, l’única explicació que mereixia l’opinió pública davant d’un acte polític de tanta transcendència com el que el seu partit estava protagonitzant.

Des d’aleshores Rajoy no s’ha mogut d’aquell “Perquè em dona la gana”. Mai ha considerat que pel que fa a la integració de Catalunya a l’Estat hi havia alguna cosa de què parlar, alguna cosa sobre la qual pactar o negociar. Així pensava quan era president del PP a l’oposició i així ha continuat pensant des que va ser investit president del govern espanyol. Encara que no pot desconèixer que la LO 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va estar pràcticament quatre anys en vigor sense que d’aquesta vigència en derivés cap pertorbació ni en l’exercici del dret a l’autonomia a Catalunya ni en les relacions entre Catalunya i l’Estat. Encara que tampoc pot desconèixer que immediatament després que es fes pública la STC 31/2010 va tenir lloc a Barcelona una immensa manifestació de protesta. Encara que tampoc pot desconèixer que des del 2012 s’ha celebrat cada any la Diada amb manifestacions espectaculars que reclamaven la celebració d’un referèndum. Encara que li consta que des del Govern i el Parlament s’han dirigit peticions de negociació amb el govern central i el Congrés de Diputats. Llegeix més...