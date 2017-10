ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

El seu nom és Diego López Garrido i va ser el redactor del delicte de rebel·lió del Codi Penal l'any 1995. Qui va ser ponent per Izquierda Unida, va incloure una esmena que evita que es castiguin les accions independentistes, un acord que va tirar endavant amb el suport del PSOE.

López Garrido va voler donar garanties en considerar legítima la defensa de l'autodeterminació i, precisament per això, va incorporar l'esmena citada, que contempla que el delicte de rebel·lió ha d'anar acompanyat de violència perquè ho sigui.

L'exparlamentari va explicar a la Cadena Ser que "vaig voler deixar clar que el tipus penal de la rebel·lió és quan s'alça violenta i públicament". És per aquest motiu que ara assegura que en la DUI no hi ha rebel·lió perquè no ha estat plantejada com a cap actuació violenta.

De fet, López Garrido ja va subratllar que "el delicte de rebel·lió no és només declarar la independència d'una part del territori d'Espanya", sinó que són reus del delicte de rebel·lió els que s'alcessin violenta i públicament per a qualsevol de les finalitats contemplades, una d'elles, la independència".

I, sentencia, "amb el Codi Penal no pots fer interpretacions extensives, si no gaire precises" i, per tant, "encaixa més amba el delicte de presumpta prevaricació i desobeciencia, que són delictes que no porten aparellada presó si no inhabilitació".

Informa:ELNACIONAL.CAT (28-10-2017)