ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Mantenir una "oposició democràtica al 155". Aquest ha estat el missatge que ha fet el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest matí. Un missatge institucional amb què, de facto, simbolitza que no acata el seu cessament i segueix actuant com a màxim dirigent de l'executiu català. En una declaració institucional feta des del pati de la seu de la Generalitat a Girona, ha celebrat que els diputats complissin ahir amb el mandat del 27 de setembre, "on la majoria sorgida de les urnes va encomanar al Parlament la proclamació de la independència". Puigdemont, doncs, ha fet referència a les eleccions i no a l'1-O.

En la seva intervenció, Puigdemont no ha respost però el grapat d'incògnites. D'entrada, si accepta el seu cessament o, en canvi, es manté al capdavant de la Generalitat. Tampoc, sobre quina és la reacció del Govern i els partits independentistes a les eleccions convocades pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per al 21 de desembre. Segons EFE, l'executiu català estaria estudiant fins i tot la possibilitat de de convocar unes eleccions constituents per a finals d'any.

Tanmateix, Puigdemont avui s'ha limitat a criticar que el govern espanyol prengui "decisions contràries a la voluntat dels ciutadans a les urnes". "En societats democràtiques, són els Parlaments els que escullen o cessen els presidents", ha reblat. El president ha remarcat que la voluntat del Govern és la de "continuar treballant per complir els mandats democràtics i alhora buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat".

Puigdemont ha admès les "dificultat lògiques que comporta una etapa d'aquesta naturalesa" que Catalunya no ha recorregut mai, i ha fet una crida als ciutadans a continuar defensant l'etapa oberta ahir amb "un incansable sentit cívic i compromís pacífic". "No ens en desviem: continuem perseverant en l’única actitud que ens pot fer guanyadors. Sense violència, sense insults, de manera inclusiva, respectant persones i símbols, opinions i també respectant les protestes dels catalans que no estan d’acord amb el que ha decidit la majoria parlamentària", ha remarcat.

Per això, el president ha demanat als ciutadans actuar amb "paciència, perseverança i perspectiva" i ha subratllat que la millor manera per "defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155", una aplicació que ha titllat d'"agressió premeditada a la voluntat dels catalans que de manera molt majoritària i al llarg de molts anys ens hem sentit Nació d’Europa".

Puigdemont no ha concretat, però, en què consisteix aquesta oposició democràtica, i només ha reclamat fer-ho preservant-se de "la repressió i de les amenaces" i "sense abandonar mai, mai de la vida, en cap moment, una conducta cívica i pacífica". "No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no. Us ho demano convençut que aquesta demanda és la que espera tothom, també a fora del nostre país", ha subratllat.

El president ha acabat el seu discurs afirmant que continuarà treballant "per construir un país lliure" amb menys injustícies i més igualtat, solidaritat i "fraterninat amb tots els pobles del món, començant pels pobles d’Espanya amb els quals volem vincular-nos des del respecte i el reconeixement mutus".

Informa:ARA.CAT (28-10-2017)