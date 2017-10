ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

L'ANC ha enviat diversos missatges aquest dissabte sobre la República Catalana. En un comunicat intern als seus associats celebra el "naixement de la República Catalana" i considera "intromissions" i un "cop d'estat" l'aplicació de l'article 155 per part de la Moncloa. En relació amb la convocatòria d'eleccions autonòmiques prevista per al dia 21 de desembre, titlla els comicis de "pantomima electoral" i diu que "es demostrarà impossible d'executar en un territori que no controlen".

"No respectarem la seva intromissió amb aires de legalitat, les seves decisions profundament antidemocràtiques, com pretendre substituir un govern republicà per gent que els catalans no hem votat i dissoldre el Parlament", afirma l'entitat sobre el president espanyol, Mariano Rajoy. A més, assegura que es "combatran els intents de detenció", sense especificar de qui.

Tot i que no avança les accions que faran a partir de dilluns, sí que diu que explicaran al personal de l'administració pública que "les mesures que Mariano Rajoy ha derivat de l'article 155 són il·legals".

"No caiguem en provocacions. No a la violència!"

En un altre missatge intern, també demana que no es caigui en "provocacions" i crida a la resistència "pacífica" i "gandhiana". "No a la violència", afirmen. A través de la plataforma Crida per la Democràcia, en què també hi ha Òmnium, han receptat "civisme republicà". "Omplim els bars, els cinemes, els teatres i les discoteques, i guardem energies", afirmen.

Informa:ARA.CAT (28-10-2017)