ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, no descarta que el president pugui acabar a la presó tot i que considera que acusar-lo de rebel·lió és un "disbarat absolut". En declaracions a Rac 1, ha argumentat que aquest delicte, tal i com està configurat en el codi penal, exigeix un "alçament públic i violent". En preguntar-li per l'escenari de la presó provisional, ha reconegut que com a professor universitari diria que això no passarà mai, però com a advocat i ciutadà ha reconegut que no pot fer pronòstics. En tot cas, ha apuntat que encara manté un "bri d'esperança" que els magistrats "tindran prou vergonya" com per no acceptar aquesta petició del fiscal general de l'Estat.

Així mateix, ha recordat que l'Estatut estableix que ha de ser el TSJC qui jutgi els presumptes delictes que pugui cometre el Govern si aquests han tingut lloc a Catalunya, i no el Tribunal Suprem. Presentar la querella davant d'aquesta instància seria, ha dit, una "doble perversió".

Informa:RACOCATALA.CAT (29-10-2017)