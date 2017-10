ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

El ministre belga d'immigració considera factible concedir l'asil polític a Carles Puigdemont si ell ho demanés davant la possibilitat de no rebre un judici just. Theo Francken ha assegurat en una entrevista que podria concedir l'asil al president de la Generalitat en cas que fos detingut. "No seria irreal, ben mirat", ha declarat a la cadena belga VTM: "S'està parlant d'una pena de presó. Faltaria veure fins a quin punt seria un judici just", sempre sobre la hipòtesi que Puigdemont decidís demanar l'asil a Bèlgica, un dels pocs països de la Unió Europea que el pot concedir a ciutadans europeus.

"És clar que això ens posaria en una situació diplomàtica difícil amb el govern espanyol", ha reconegut Francken, "però és possible, per llei, sol·licitar l'asil, una sol·licitud que s'examinaria de manera objectiva, correcta i independent, com els agradaria als ciutadans espanyols que passés".

Informa:ARA.CAT (29-10-2017)