ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Ja s’ha convertit en el càntic estrella de l’unionisme després de l’1 d’octubre: “Puigdemont a prisión”. Dos dies després de l’aprovació de l’article 155 que ha suspès l’autonomia catalana, l’han tornat a entonar aquest diumenge les desenes de milers de persones que s’han reunit a Barcelona, sota el lema ‘Tots som Catalunya’, convocats per Societat Civil Catalana. L’escenari escollit per a la manifestació massiva ha estat exactament el mateix que dissabte de la setmana passada va escollir la Taula per la Democràcia per demanar la llibertat dels Jordis i protestar justament contra el 155: el passeig de Gràcia.

L’entitat va voler deixar clar el passat dimecres, abans de la convocatòria, que la marxa no tenia l’objectiu de defensar l’article 155. A l’hora de la veritat, la majoria d’assistents han volgut expressar el seu suport a la intervenció total de les institucions d’autogovern catalanes, ja fos celebrant el cessament del president Puigdemont i tots els seus consellers (pels qui han demanat l’empresonament) o que Rajoy hagi convocat eleccions autonòmiques pel 21 de desembre.

El ball de xifres de sempre. L’organització ha quantificat l’assistència en 1,3 milions de persones, malgrat que hi havia molt més espais buits que a la manifestació de la Taula per la Democràcia. La Guàrdia Urbana ha rebaixat les expectatives a 300.000 manifestants.

Els partits unionistes hi han assistit amb les seves primeres espases. La delegació del Partit Popular ha estat encapçalada pel president del PPC Xavier Garcia Albiol, la ministra Dolors Montserrat i la vicesecretària estatal Andrea Levy. Ciutadans ha estat representat pels seus màxims dirigents a l’Estat espanyol i Catalunya, Albert Rivera i Inés Arrimadas. Aquest cop, a diferència de la manifestació del 8 d’octubre on va assistir-hi amb un perfil molt baix i sense cridar a anar-hi, el PSC hi ha anat amb el primer secretari Miquel Iceta, la primera secretària adjunta Núria Marín i el secretari d’organització Salvador Illa.

Entre les recomanacions expresses de SCC hi havia la de “portar banderes i símbols acords amb l’esperit de la manifestació”. I la immensa majoria dels manifestants han fet cas de la consigna. Entre milers de banderes espanyoles, moltes menys senyeres i alguna de la Unió Europea, els assistents exhibien cartells contra el nacionalisme (català). I també contra els “colpistes feixistes”.

A més del “Puigdemont a prisión”, s’han pogut escoltar altres de clàssics com el “luego diréis que somos cinco o seis”, “TV3 manipuladora” o “yo soy español”. També han reversionat algun càntic del sobiranisme, quan han cridar “ara sí, votarem”, en referència a les eleccions convocades per Rajoy. Pels altaveus instal·lats per l’organització s’han pogut escoltar cançons com ‘Y viva España’ de Manolo Escobar o ‘Mediterráneo’ de Joan Manuel Serrat.

Com ja s’ha convertit en una tradició en aquestes manifestacions, un helicòpter s’ha passat tota la concentració realitzant vols en circular a baixa altura. Ha estat fortament aplaudit pels assistents entre crits de “no esteu sols” i “aquesta és la nostra policia”. En canvi, quan ho ha fet el dels Mossos d’Esquadra, ha estat molt escridassat, amb algun crit contra el major destituït Josep Lluís Trapero. Exactament el contrari que a les convocatòries de l’independentisme.

"El secessionista ha estat derrotat"

Des de l’escenari, ubicat al mateix lloc que el de la Taula per la Democràcia, han intervingut l’escriptor i professor de la Universitat de Barcelona, Félix Ovejero; els catedràtics de Dret Constitucional Francesc de Carreras i Teresa Freixes; l’exsecretari general del Partit Comunista d’Espanya; l’exministre i expresident del PP català, Josep Piqué, i l’expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, que ja va intervenir en la manifestació del 8 d’octubre. També ha parlat el president i vicepresident de Societat Civil Catalana, Mariano Gomá i José Domingo.

Josep Piqué ha fet una crida a "aconseguir que el futur de Catalunya no sigui coaccionat", i també a estar preparats per a les eleccions convocades per Rajoy l'1 d'octubre.

“Això ens fa lliures i iguals”, ha dit Félix Ovejero, que s’ha tret una Constitució espanyola de la butxaca. Ha fet una dura crítica als nacionalismes davant milers i milers de banderes. S’ha felicitat perquè “el secessionista ha estat derrotat”.

"Estic aquí perquè he tornat a sentir el senyor Puigdemont dient que parla en nom del poble", ha assegurat Josep Borrell, que ha estat respost amb crits de "Puigdemont a prisión" i algun "Puigdemont al paredón". L’expresident de Parlament Europeu els ha demanat que "no us poseu al seu nivell". No obstant això, ha afegit: "Espero que la justícia faci aviat la seva feina i exigeixi responsabilitats". Ha atribuït les victòries electorals de l’independentisme a l’abstencionisme de l’unionisme. "Ara tenim una oportunitat d’or". Ha defensat l’aplicació del 155 "per restaurar la legalitat" i ha retret a Ada Colau el seu posicionament.

Paco Frutos s’ha erigit en portaveu de "l’esquerra no nacionalista”, i ha denunciat que hi hagi una esquerra que sí que ho sigui. "Sóc un botifler i traidor a mentides i historietes que s’han inventat, al racisme identitari que han creat, i perquè mai justificaré les corrupcions, ni les d’aquí ni les d’allà", ha sostingut, dient que feia servir el "llenguatge de l’adversari". Ha advertit que "els grans nacionalismes i els petits nacionalismes destrossen el món".

L’acte ha acabat amb la lectura d’un manifest, que ha denunciat que "una Catalunya rica que mira per sobre de l’espatlla els més desfavorits" i una "Catalunya de bàndols oposats" amb la qual volen acabar. S’han erigit com els "no nacionalistes". La concentració ha acabat amb els himnes espanyol i europeu i el Cant de la Senyera, que han considerat més representatiu que Els Segadors.

Informa:ELNACIONAL.CAT (29-10-2017)