ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Mariano Rajoy assegurava que Catalunya perdrà entre un 25% i un 30% del seu PIB si s’independitzava d’Espanya. Va ser un dels arguments per justificar l’agressivitat de l’article 155 de la Constitució espanyola, amb el qual Madrid vol prendre el control del país. Ningú no sap d’on surt aquest elevadíssim percentatge, que en tot cas, arruïnaria també l’economia espanyola, la més endeutada de la UE.

Qui sí que dóna dades molt concretes sobre l’economia catalana és el diari britànic The Independent, amb una tirada de 250.000 exemplars, que aquest diumenge publica un extens reportatge signat per Hamish Mcrae, responsable de la secció d’economia del diari britànic The Independent, guardonat l’any 2006 amb el prem periodista de Negocis i Finances per l’Associació de Premsa Britànica, amb el títol “Catalunya podria ser una economia extremadament exitosa i un estat membre de la UE”.

El periodista afirma que “si Catalunya fos un país totalment independent, no hi ha cap raó per la qual, després d'un període de ruptura, no sigui una economia extremadament exitosa”, i afegeix que hi ha diverses raons perquè això sigui així: “Per començar, té una població de 7,5 milions. No hi ha cap mida correcta o equivocada com a tal, ja que hi ha països amb èxit que són molt petits: Luxemburg, amb una població de poc menys de 600.000 habitants, és el país més ric del món en termes de PIB per persona. Hi ha un lloc dolç entre els 5 i els 15 milions de població, on els països són prou grans per oferir als seus ciutadans tota una gamma de serveis, però també són prou petits per ser socialment cohesionats. Això inclou Irlanda, Noruega, Suècia, Dinamarca i Suïssa. Catalunya s'uneix naturalment a aquest grup”, argumenta The Independent.

Aquest argument condueix a una segona condició per a l'èxit, segons el rotatiu, la ubicació: “Els països no poden triar la seva ubicació i han de treure el màxim partit del que tenen. Catalunya, en aquest sentit, té sort de diverses maneres. Té veïns pròspers i té una línia costanera i una mediterrània. Barcelona i Tarragona, una mica més al sud, són els dos ports més importants d'Espanya”. I encara afegeix que “és un centre de fabricació, té dues escoles de negocis d'alt rang i la varietat habitual de les indústries de serveis”.

Tenint en compte que actualment genera el 20% del PIB espanyol, l’analista conclou que “si fos totalment independent, amb Barcelona i els seus 1,6 milions de persones, tindria una de les capitals més brillants de la terra”, i encara remata amb un punt que al seu entendre és clau i que Catalunya també té al sarró, el prestigi de marca. “Catalunya té el reconeixement de marca. La marca és un avantatge intangible, però es pot implementar per aprofitar altres avantatges econòmics. Catalunya podria ser àgil a l'hora d'atraure negocis i, en conseqüència, crear llocs de treball, com ja ha fet com a part d'Espanya”.

Les dificultats del camí

Ara bé, el camí no serà fàcil a curt termini, assenyala el rotatiu britànic. En aquest sentit, recorda que, a diferència de la separació de la República Txeca i Eslovàquia, “si es tracta d'un divorci, no serà de vellut”, i caldrà pensar en quina moneda utilitzaria Catalunya. En aquest punt, l’autor de l’article fins i tot apunta que “a la llarga, una moneda diferent podria ser el benefici del país, ja que la inflexibilitat que l'euro ha imposat a Espanya és una de les raons per les quals té un alt nivell d'atur”, si bé reconeix que no tenir l’euro “en els dies immediats i mesos després de la independència seria molt pertorbador per als bancs, les empreses i el turisme”.

Finalment, l’analista econòmic de The Independent assegura que “una Catalunya independent seria benvinguda a la UE, però això podria trigar una dècada. Mentrestant, estem veient l'hostilitat de la UE”, i conclou que “si bé la posició actual dels grans països de no reconèixer Catalunya és prou comprensible i correcta, si el país es converteix en veritablement independent, no tenen altra opció que acceptar la realitat”. L’autor considera que la crida a la calma de Carles Puigdemont és "sensata i molt útil". I conclou: "Veurem què passa, però si acaba essent un país europeu, en una dècada serà pròsper".

Informa:ELMON.CAT (29-10-2017)