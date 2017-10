ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

El Govern espanyol torna a pressionar el govern d'Israel, presidit per Benjamin Netanyahu, perquè faci una declaració contra el reconeixement de la República catalana. L'ambaixador d'Espanya, Manuel Gómez Acebo, s'ha adreçat en aquest sentit tant al gabinet del primer ministre com al Ministeri d'Afers Exteriors israelià, segons informa avui el diari Jerusalem Post. Fins avui, però, quasi tres dies després de la declaració d'independència aprovada pel Govern, Israel no ha accedit a les peticions espanyoles.

Segons Jerusalem Post, Israel per ara no passarà d'aquesta posició de neutralitat, que és més pròxima a les posicions catalanes que no pas l'oposició expressada per Alemanya i França contra la República catalana. Anar més enllà en aquests moments ho qualifica d'"improbable".

El diari analitza que Israel ha defensat la independència del Kurdistan, però matisa que, en contrast amb el cas català, allà hi té un interès estratègic perquè existeixi un Estat kurd al Pròxim Orient.

El president d'Israel, Reuven Rivlin, té programada una visita oficial a Espanya per diumenge de la setmana vinent, en ocasió del 30è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques, i això pot introduir canvis en els posicionaments.

En medis polítics israelians no ha caigut bé que l'ambaixador fes les gestions des de Tel-Aviv, on radica l'ambaixada, i no des de Jerusalem, on resideix el govern israelià, que Espanya no reconeix com a capital. A Jerusalem Espanya hi té un consolat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (29-10-2017)