ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Tot i que Mariano Rajoy ha qualificat la manifestació espanyolista d’aquest migdia com un exemple de “seny” i “concòrdia”, el fet és que hi ha hagut aldarulls, i la xarxa en va plena. El que més ha transcendit, tot i no ser els únics incidents, són els enfrontaments de centenars de manifestants ultres a la plaça Sant Jaume, que s’han enfrontat, increpant i fins i tot empenyent, els Mossos d’esquadra que custodien el Palau de la Generalitat. Diverses furgonetes amb Mossos d’Esquadra amb equipament antiavalots han establert un perímetre de protecció. Hi ha hagut manifestants que han intentat aturar les furgonetes. El manifestants han adreçat paraules molt gruixudes contra la policia catalana, les que menys “No sou la nostra policia!”, a la vegada que reclamaven la presència de la policia estatal i la Guàrdia Civil. Han intentat agredir un Mosso al carrer de Ferran, que s’ha defensat amb cops de porra. S’han sentit també crits de “Amb Franco se us acabarien totes les tonteries”. I l’himne de la Legió.

Les xarxes també estan sent un via per canalitzar les denúncies d’agressions, entre les quals destaca la que ha denunciat CCOO de Ferrocarrils de la Generalitat, que ha mostrat el suport cap a una treballadora ferida. I destaca també l’agressió a un taxista., que ha resultat ferit de poca gravetat aquest diumenge al migdia al carrer Casp, a l’altura de passeig de Gràcia, quan una llauna ha impactat contra el vidre del seu vehicle durant la manifestació a favor de la unitat d’Espanya a Barcelona. Segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, els fets han passat cap a tres quarts d’una del migdia quan l’objecte ha trencat els vidres del taxi, cosa que ha provocat un tall a la cara al conductor, que ha estat atès pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Per ara no se sap si la llauna ha estat tirada voluntàriament. La Guàrdia Urbana ha obert diligències i ha fet un informe de lesions. Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra obriran una investigació en cas que el taxista denunciï els fets.

D'altra banda, empentes, cops de puny i, un cop allunyat un dels agressors, crits de "morito, morito" a distància, mentre li feia una mena de 'ball' agitant banderes espanyoles. Així ha sigut l'agressió racista contra un jove sij presenciada per un vianant a primera hora de la tarda, després de la manifestació de Societat Civil Catalana, al centre de Barcelona. El testimoni grava els fets i retreu als manifestants, amb ironia, el seu "pacifisme", mentre va dient "això és Espanya". La reacció d'una dona de mitjana edat que també porta una bandera espanyola és dir-li "tu de què vas?" i tirar-li el mòbil a terra. Tot i així el testimoni ha pogut salvar la gravació i la penjat a Twitter amb el nom d'usuari @coconutsugarsug. L'Ara s'ha posat en contacte amb ell i ha cedit al diari una versió amb més qualitat del vídeo, que és la que podeu veure aquí.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT I ARA.CAT (29-10-2017)