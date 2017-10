ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

La Fiscalia presentarà una querella per rebel·lió al Suprem i a l'Audiència Nacional contra el Govern i la mesa del Parlament per la declaració d'independència, segons ha informat El País. Finalment, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha decidit querellar-se no només davant del Tribunal Suprem, sinó també davant l'Audiència espanyola. El delicte de rebel·lió pot comportar fins a 30 anys de presó.

Segons el diari, el fiscal vol denunciar al Suprem els responsables de la declaració que gaudeixen d'aforament, com ara els membres de la mesa i la presidenta Forcadell, que continuen formant part de la diputació permanent malgrat que el govern espanyol considera dissolt el Parlament. Davant l'Audiència Nacional es presentaria una querella contra el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i els membres del Govern.

Aquests últims dies, diversos experts han assegurat que la qüestió catalana no permet que s'apliqui el delicte de rebel·lió perquè no hi ha hagut violència. S'hi referia divendres un dels ponents del codi penal de 1995, Diego López Garrido, en una entrevista a la Cadena Ser. També ho explicava a TV3 l'exjutge Elpidio José Silva: sense violència, tal com diu el propi article, no es pot aplicar el delicte de rebel·lió.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (29-10-2017)