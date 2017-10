L'UNIONISME TAMPOC NO TÉ UN CAMÍ FÀCIL : PROCLAMAR LA REPÚBLICA HA ESTAT DECISIU

Ha arribat el primer dia feiner i, per tant, l’hora de començar a avaluar les conseqüències del xoc en la cúpula política i el funcionament de l’administració intervinguda de la Generalitat, després de la proclamació divendres de la República Catalana i la posterior aplicació de l’article 155, que destitueix el president i el consell executiu en ple, a més de 141 càrrecs eventuals designats pels consellers com a assessors més immediats. Tots ells s’haurien de presentar a la feina avui si fan cas de la legalitat catalana, i ningú hi hauria d’anar si s’imposa la força del BOE.

Tot i que hi ha hagut diverses reunions des de divendres per decidir l’estratègia a seguir, fonts del govern consultades ahir assenyalaven que no s’ha donat cap consigna general, i admetien que tothom anirà “amb peus de plom” a l’hora de decidir què fa, i sobretot d’esbombar-ho. En tot cas, diversos departaments i organismes de la Generalitat sí que comunicaven ahir la intenció d’anar a treballar “normalment”. “Tot i que això ja no dependrà de nosaltres”, admetien.

El conseller de Territori, i des de divendres també d’Empresa, Josep Rull, ja va dir al personal que la seva intenció era presentar-se avui a la feina “com a ministre” de la República. Segurament no serà pas l’únic conseller que ho faci, si bé en aquest cas, com en el dels càrrecs de confiança, caldrà veure si hi ha cap intent de bloquejar-los per part de les forces de seguretat de l’Estat o fins i tot dels Mossos, que ara depenen del Ministeri de l’Interior. De fet, ahir Rull ja esdevenia el primer conseller de la República que participava en un acte públic, el centenari de l’arribada del ferrocarril a Sant Cugat, on era ovacionat en prendre la paraula per demanar que es protegeixin les institucions catalanes. “Un guanyador és un somiador que mai s’ha rendit”, deia, citant Nelson Mandela.

Sense agenda pública

Rull va tancar l’acte, que no apareixia en l’agenda pública del govern. En la d’avui, tampoc hi figura cap acte de cap conseller, i només n’hi ha quatre de protagonitzats per altres càrrecs, ja que directors i secretaris generals dels departaments –a més, és clar, dels funcionaris– es mantenen tots als seus llocs, tret dels rellevats dissabte d’Interior. Els alts càrrecs estaran a l’expectativa avui i en dies successius de l’actitud que adoptin els consellers, i de l’hostilitat que pugui mostrar l’Estat i les instruccions dels nous caps. La seva idea, si no els relleven a tots –fet tècnicament difícil–, serà resistir tant com puguin per no deixar més buits, tot i que no descarten la dimissió si els obliguen a assumir accions contra els seus principis. Una de les primeres decisions en què hi pot haver topada és l’acord del consell executiu que dimarts decretava presentar recurs davant del TC –previ dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, ja emès– si el 155 es desplegava en els termes en què s’havia presentat. Caldrà veure què passa.

Després que els últims dies un devessall d’alcaldes hagin deixat clar a les xarxes socials que només reconeixen l’executiu de la República, al govern espanyol és evident que no les tenen totes, però ahir la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, es mostrava convençuda que els funcionaris de la Generalitat “estaran al costat de la llei”. Per la seva banda, el president del PP català, Xavier García Albiol, assegurava que, si el president i els consellers “necessiten algunes hores o alguns dies per recollir les seves coses del despatx, no hi ha cap tipus de problema”, si bé deixava clar que “ni Puigdemont ni Junqueras tornaran a signar ni un sol decret en nom de Catalunya”. “Seran el passat durant una temporada molt llargueta”, deia somrient. El president no es va deixar veure ahir –no va anar ni a la llotja de l’estadi de Montilivi, on l’esperaven–, i tot just va piular, després que el Girona derrotés el Madrid, que aquesta victòria “contra un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions”.

La CUP dona pressa

Des de la CUP, la portaveu del secretariat, Núria Gibert, va assegurar un suport “ple i sense fissures” al govern legítim, però alhora li va demanar menys “opacitat en la seva concreció” i que faci públic el paquet de mesures per tirar-la endavant. Segons la CUP, aquesta ha de ser una “prioritat absoluta” per al govern a partir d’avui, si bé des de divendres no han tingut cap contacte ni cap notícia de les intencions de l’executiu. “El govern no estava preparat per a un escenari d’unilateralitat pura com el que s’ha produït”, lamentava a la tarda el diputat Benet Salellas en una trobada internacionalista a Sabadell. Des d’ERC, entretant, el vicesecretari de coordinació interna, Isaac Peraire, també llançava un missatge a Twitter: “Tinc ganes boges d’iniciar el procés constituent.”

Campanya informativa entre els funcionaris pel 155

El sindicat Intersindical-CSC treballa amb la sectorial de funció pública de l’ANC en una campanya informativa amb l’epígraf Del 155 a la República Catalana, que posarà en marxa en els pròxims dies per explicar “com es pot sobreviure” a la intervenció del govern espanyol. Fonts del sindicat, que és el quart de l’administració de la Generalitat (on, només en oficines, treballen unes 20.000 persones) i que ja va muntar altres xerrades amb motiu de l’1-O, deien ahir que han rebut moltes demandes d’informació dels funcionaris en els últims dies, però no han pogut preparar res abans perquè fins dissabte no van conèixer l’abast exacte del 155. La intenció de les cites, en tot cas, serà veure l’actitud dels treballadors públics, plantejar les opcions que hi ha i obrar en conseqüència, això sí, sense fer servir termes com ara desobediència i boicot. “No necessitem funcionaris destituïts”, assenyalaven des de la Intersindical. El sindicat, en paral·lel, té un preavís de vaga demanat fins al 9 de novembre, del qual anirà informant dia a dia si cristal·litza.

Informa:ELPUNTAVUI. CAT (30-10-2017)