L'UNIONISME TAMPOC NO TÉ UN CAMÍ FÀCIL : PROCLAMAR LA REPÚBLICA HA ESTAT DECISIU

El portaveu adjunt de JxSí i diputat d'ERC Roger Torrent no ha donat legitimitat a la convocatòria electoral del 21 de desembre i no ha aclarit si els partits independentistes s'hi presentaran. "Són unes eleccions convocades per Rajoy, que per a nosaltres no té legitimitat per convocar eleccions. Qui té la potestat és el president de la Generalitat. Si aquest escenari es dona els partits haurem de parlar a veure quina és la millor manera d'afrontar aquesta convocatòria", ha argumentat a "Els Matins" de TV3, on ha fet el mateix raonament pel que fa al Parlament.

Així, ha indicat que "qui té potestat de dissoldre" la cambra és el mateix Puigdemont, i com que no ho ha fet, els diputats treballaran "amb tota la normalitat parlamentària". "Qui convoca eleccions és el president de la Generalitat, i a nosaltres mai ens fan por les urnes", ha afegit, i ha insistit diverses vegades que la decisió sobre els propers passos a donar i si l'independentisme ha de presentar-se a unes eleccions ha de ser "consensuada, compartida i àmpliament decidida i seguida per tots". "Tots aquells partits que estem per la defensa de la República hem de coordinar-nos i buscar una mateixa estratègia", ha reblat.

Sobre el missatge institucional de Puigdemont de dissabte, ha opinat que va ser molt clar. "Va dir que no s'acata el 155 i el Govern continua funcionant com fins ara", ha resumit. Pel que fa a l'article d'Oriol Junqueras, on va reconèixer que els propers dies es prendrien decisions difícils i va posar sobre la taula la possibilitat de validar la república a les urnes, Torrent ha assenyalat que aquestes decisions no tenen per què significar concórrer als comicis convocats per Rajoy. "Entenc que parla de decisions de futur, tinguin a veure o no amb convocatòries electorals", ha dit.

Demana als funcionaris que confiïn en el seu Govern

Torrent ha constatat que aquest dilluns es veurà com "s'intenten ocupar les institucions del país", i ha demanat als funcionaris i treballadors públics que tinguin confiança en el seu govern. També ha demanat a la ciutadania que ajudi perquè les institucions "no puguin ser usurpades per aquells que avalen aquest cop d'estat contra l'autogovern de Catalunya".

En preguntar-li si hi haurà activitat administrativa, ha dit que ell no té present l'agenda del Govern, però sí que ha opinat que "dintre de la normalitat hi haurà decisions que seran executives normals en un govern".

El contrast entre manifestacions

També ha aprofitat per contrastar les mobilitzacions independentistes, que han estat massives i que s'han donat des de fa anys "sense cap incident" amb les concentracions a favor de la unitat d'Espanya, amb una "extrema dreta que campa impunement, amb incidents i amb la complicitat de fiscalia, que no hi entra".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (30-10-2017)