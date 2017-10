L'UNIONISME TAMPOC NO TÉ UN CAMÍ FÀCIL : PROCLAMAR LA REPÚBLICA HA ESTAT DECISIU

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha afirmat que el Govern de Carles Puigdemont continua "fent la seva feina" malgrat les traves d'un article 155 de la Constitució espanyola que afirma que "va molt més enllà" d'on pot anar "en termes constitucionals". En una entrevista concedida a TV3, Junqueras ha volgut recordar que "legítimament" els governs només poden ser nomenats pels ciutadans i que, malgrat l'amenaça de ser condemnat a 30 anys de presó pel delicte de rebel·lió, no deixarà de defensar "allò que creu que és just". A més, sobre la convocatòria d'eleccions del 21D, també conseqüència de l'aplicació de l'article 155, el vicepresident ha afirmat que "els campions de les urnes som nosaltres", en referència al moviment autodeterminista i independentista català.

Sense que hagués estat anunciat fins a l'inici del Telenotícies Vespre de TV3, el vicepresident Junqueras ha estat entrevistat per Toni Cruanyes després d'un dia marcat per la incertesa i l'allau de notícies sobre les accions del govern espanyol i, també, dels membres del Govern de Carles Puigdemont. En aquest sentit, Junqueras ha afirmat que el que ha fet l'executiu Puigdemont "és treballar" i, en referència al viatge del President a Brusel·les, que a la ciutat belga també "es pot fer molta feina". Sobre si aquest desplaçament de Puigdemont obeïa a una voluntat d'internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya, el vicepresident ha afirmat que "qui internacionalitza el conflicte cada dia és el govern espanyol" i ha reiterat el seu compromís de no deixar de treballar "en cap cas" per fer que Catalunya sigui "millor". A més, ha considerat que l'estat espanyol "no ha pogut" implementar l'article 155 durant 6 mesos, com volia, sinó que ho farà durant només 50.

Sobre totes les traves derivades de l'actuació del govern espanyol, el president d'Esquerra Republicana ha mostrat el seu convenciment que "si som majoria, al final ens farem sentir" i ha acceptat el repte de les eleccions del 21D dient que “els enamorats de la democràcia no es desenamoren de la democràcia perquè les eleccions les convoqui un altre”. En la mateixa línia, Junqueras ha afirmat que el Govern continua fent la feina malgrat els impediments que els posa l'estat espanyol i ha ironitzat dient que "també deien que l'1-O no hi hauria urnes" com a mostra de la seva determinació per molt que el "vulguin posar a la presó durant 30 anys", fet que li ha fet preguntar-se "a quanta gent convenceran" amb unes amenaces d'empresonament que parteixen d'una querella del Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, que ha estat titulada "más dura será la caída" per les mateixes autoritats judicials espanyoles. Junqueras considera que el camí "no és tan fàcil com a les democràcies occidentals, on es respecten els resultats de les eleccions", però ha afirmat que això no el farà vacil·lar.

Informa:ELMON.CAT (31-10-2017)