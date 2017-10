L'UNIONISME TAMPOC NO TÉ UN CAMÍ FÀCIL : PROCLAMAR LA REPÚBLICA HA ESTAT DECISIU

Carles Puigdemont ha comparegut aquest dimarts al migdia al costat de set membres més del seu Govern (Joaquim Forn, Toni Comín, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Lluís Puig i Clara Ponsatí) al Club de Premsa de Brussel·les.

"Començaré fent un agraïment sobretot al Club de Premsa per acollir aquesta roda de premsa. Us voldria agrair a tots l'interès en el tema que us exposaré. Parlaré en català, en castellà i en francès", ha explicat Puigdemont just abans d'explicar els seus motius del viatge a Brussel·les. "Divendres al vespre, reunits al Palau de la Generalitat i després de la declaració d'independència i després de dades de fons contrastades que indicaven que el govern espanyol començava una ofensiva contra el govern amb una querella del fiscal confirmada ahir amb penes que podrien sumar 500 anys de presó contra el govern i la mesa del Parlament, vam acordar que el Govern prioritzaria la prudència, la seguretat i la moderació", ha indicat.

"Divendres vam veure que el diàleg i la negociació que sempre havíem defensat era senzillament impossible. Abans del referèndum de l'1 d'octubre la nostra mà va estar estesa fins a l'infinit. Tenen un problema gegant que no volen assumir políticament, sinó amb repressió. Totes les decisions preses des de divendres segueixen els valors de la pau i el diàleg. Aquest Govern ha preferit garantir que no hi haurà violència. No es pot construir la República des de la violència. Si l'estat espanyol opta per la violència, serà la seva decisió, però no ens hi arrossegarà", ha afegit. "No hem obligat els funcionaris a prendre'n partit perquè són servidors del país", ha explicat Puigdemont.

"Ahir vam poder veure la querella del fiscal Maza, un fiscal que per cert ha estat reprovat pel Parlament espanyol. És una querella que confirma l'extrema agressivitat del govern espanyol contra el Govern. Tot el redactat se centra a perseguir unes persones, unes idees, no un delicte, que demana 30 anys de presó per a tots nosaltres. La querella s'afegeix a l'opció del camí de màxima bel·ligerància del govern espanyol", ha apuntat el president català.

Quatre àmbits de treball

Puigdemont ha indicat que prioritzaran quatre àmbits de treball. "Una part del govern ens hem desplaçat a Brussel·les per fer evident el problema català al cor d'Europa", ha dit, i ha afegit: "El vicepresident i altres membres de JxSí continuaran a Catalunya duent a terme l'activitat política com a membres legítims del Govern. Ni uns ni altres hem abandonat la nostra feina, malgrat les limitacions". "Defensarem la idea que la querella de l'Estat és una querella política i ens hi posarem des d'una opció política". "Donem suport als sindicats i als càrrecs del Govern que s'han quedat als seus llocs de treball per evitar la demolició del sistema institucional català. La gent que va salvar les escoles l'1-O també salvarà ara les institucions", ha avançat.

El president ha parlat de la convocatòria d'eleccions: "Les eleccions del 21-D són un repte que entomem doncs amb totes les nostres forces. No ens fan por els reptes democràtics. Respectarem els resultats de les eleccions del 21-D com ho hem fet sempre, sigui quin sigui el resultat", ha dit, i ha enviat una resposta al govern espanyol: "Faran el mateix? Respectaran els resultats de les urnes? Vull un compromís clar per part de l'Estat". "Si el govern no ho respecta, hi haurà votants de primera i de segona", ha conclòs. Puigdemont ha recordat que el seu anterior programa electoral ja indicava que l'objectiu era declarar la independència

Per últim, ha demanat a Europa "que reaccioni". "El cas de Catalunya és el cas dels valors sobre els quals es fonamenta Europa". "Al poble de Catalunya li demano que es prepari per a un camí llarg", ha indicat, i ha seguit: "Demano un reconeixement per a cadascun dels consellers del meu Govern. Els que estan aquí i els que estan a Catalunya mereixen el màxim respecte per l'esforç que estan fent i mereixen el vostre escalf". "Quan ens hem pogut confrontar democràticament, sempre hem guanyat, en el territori de la democràcia és on som més fors, on sempre hem guanyat. Sempre que hi hagi urnes, allà ens trobarem", ha dit Puigdemont per acabar el seu discurs.



"No he vingut a demanar asil polític"

En el torn de preguntes, Puigdemont ha dit que no ha anat a Brussel·les per demanar asil polític. "Soc aquí per actuar amb llibertat i seguretat. Som aquí a canvi de les garanties que no es donen a Espanya", ha explicat, i ha afegit: "Hem de treballar com un govern legítim i hem decidit que la millor manera de fer-ho és anant a la capital d'Europa".

Puigdemont ha dit que ha decidit anar a Brussel·les perquè és "un tema europeu". "Som ciutadans europeus que tenim lliure circulació, no ens hem d'amagar de ningú", ha apuntat. "A partir del moment que el govern espanyol va decidir de manera il·legítima cessar-nos, nosaltres no tenim cap protecció. Jo també he vist disminuïda la meva protecció i seguretat, per això hem vingut aquí. Quant de temps ens quedarem aquí? Depèn de les circumstàncies. Si es pogués garantir un judici just i amb separació de poders, tornaríem immediatament", ha apuntat.

Joaquim Forn ha dit que estan "convençuts" de tot el que han fet, de que han actuat "per la llibertat del nostre país" de manera "cívica, democràtica i pacífica". "El delicte de rebel·lió s'equipara al delicte de terrorisme... nosaltres, que mai hem actuat amb violència, se'ns equipara amb terroristes. És un conflicte polític i com a tal, necessita una resposta i una solució política", ha conclòs.

Màxima expectació en les hores prèvies a Brussel·les

Màxima expectació per la compareixença de Carles Puigdemont i els cinc consellers que van marxar amb ell a Brussel·les. Una hora abans de la roda de premsa que tots sis han d'oferir al Club de Premsa de Brussel·les, la sala on han de comparèixer ja s'ha quedat petita. Mitjans de tot el món s'han acostat fins a aquest edifici -pròxim a la Comissió Europea- per conèixer quins són els plans del president i el seu equip, que entre les opcions sobre la taula han estudiat també la possibilitat de demanar asil a Bèlgica.

El president va arribar ahir a Brussel·les després d'un viatge llampec acompanyat de set membres més del seu Govern -Joaquim Forn, Toni Comín, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Lluís Puig i Clara Ponsatí- que es va iniciar en cotxe fins a Marsella i que va continuar en avió des de la ciutat francesa fins a la ciutat belga. Aquest viatge ha suscitat una enorme expectació al país belga, que avui porta Puigdemont a totes les portades dels principals diaris del país.

Fins ara Puigdemont no s'havia deixat veure pels carrers de Brussel·les, però aquest matí el periodista d''Expansión' Miquel Roig l'ha gravat mentre entrava a la seu de l'Aliança Lliure Europea, el grup que acull els eurodiputats d'ERC al Parlament Europeu, unes imatges en què Puigdemont descarta respondre'n cap qüestió.

Informa:ARA.CAT (31-10-2017)