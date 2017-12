EL MUSEU DE LLEIDA: " QUE SE NOTE EL EFECTO SIN QUE SE NOTE EL CUIDADO "

A menys de 72 hores perquè es celebrin les eleccions, el president català, Carles Puigdemont, ha tornat a apel·lar al vot dels catalans per "no legalitzar la decapitació del Govern": "No podem deixar que treguin i posin presidents. Si obrim la porta, sempre que vulguin, quan un president no els agradi, el podran destituir alegrement", ha assegurat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'.

Puigdemont ha assegurat que no vol entrar en polèmica amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras. Ahir el candidat republicà va assegurar que ell no s'amagava. Puigdemont ha insistit que ell tampoc s'amaga a Bèlgica: "Jo soc el president de Catalunya, que ha sigut injustament, il·legalment i il·lícitament cessat. I no accepto aquest cessament". I ha afegit: "Jo garanteixo la continuïtat i la dignitat de la institució de la Generalitat. Feia falta que hi hagués aquesta veu. No em deixaré cessar pel senyor Mariano Rajoy". Puigdemont també ha dit que no permetrà que "s'aprofitin les circumstàncies perquè algú altre sigui president".





Quins poden ser els escenaris després de dijous? "En un estat democràtic es respecten els resultats de les eleccions. Si no ho fan que no en diguin democràcia sinó democràcia 'low cost' o de baix nivell perquè quan no surten els resultats que volen et passen per l'adreçador", ha afirmat el president català. Puigdemont es veu fora de la presó després de les eleccions. "Si no retiren les causes és que no estan respectant la democràcia i aleshores Espanya no té un problema amb els catalans i els espanyols sinó amb la Unió Europea. No són unes eleccions normals, però ¿la Unió Europea acceptarà que un dels seus estats membres no respecti un dels seus principis fonamentals?

El president català ha insistit a demanar que la justícia espanyola retiri les causes contra tots els empresonats. "Que facin amb la causa el mateix que han fet amb l'euroordre: no han tingut la valentia i el coratge de mantenir unes acusacions que no s'aguanten davant un tribunal en què no hi ha fiscals afins ni jutges amics", ha assegurat.

Puigdemont continua creient en el diàleg: "La prioritat és la negociació i el diàleg. El dia 21 es veurà clarament que la recepta de Rajoy no ha funcionat i serà evident que caldrà una altra recepta, i només hi pot haver una bona recepta si hi ha diàleg i negociació".

