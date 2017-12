EL MUSEU DE LLEIDA: " QUE SE NOTE EL EFECTO SIN QUE SE NOTE EL CUIDADO "

El jutge de Barcelona que investiga les càrregues policials de l'1-O ja acumula 257 denúncies de lesions. Tot i això, al tribunal li consten 312 informes mèdics de lesions; per tant, en alguns casos no s'han denunciat els fets, tot i que si els afectats ho fan encara es podrien acumular a la causa. De fet, fa unes setmanes el magistrat de Barcelona va desestimar la pretensió de la fiscalia d'arxivar totes les denúncies, sobretot les de lesions lleus, que encara no s'havien denunciat.

El jutge ja ha demanat a la Policia Nacional que identifiqui els agents que van participar en les càrregues de l'1-O. Però abans de citar-los a declarar vol saber quantes denúncies es presenten, per poder interrogar els agents per tots els casos i no haver de tornar-los a citar en cas que es posin noves denúncies més endavant.

Entre la resta de tribunals de la demarcació de Barcelona, sobre la violència policial de l'1-O a Mataró hi ha una causa oberta per lesions a vuit persones causades per la Guàrdia Civil. A l'Hospitalet de Llobregat es va arxivar una causa amb quatre ferits per la Policia Nacional per falta d'autor conegut i també una similar per danys. A Sabadell es van arxivar dues causes per lesions, mentre que a Manresa hi ha cinc investigacions obertes per 40 lesionats.

El jutge que investiga les càrregues policials de l'1-O ofereix a tots els ferits denunciar els fets

A Tarragona, un jutjat d'Amposta va rebre 99 denúncies per lesions, 95 de les quals estan arxivades. Un de Tarragona ciutat investiga vuit casos de lesions. A Girona, un jutjat de la Bisbal d'Empordà ha arxivat tres denúncies per lesions i una per danys, mentre que un jutjat de Girona ciutat ha admès a tràmit la querella col·lectiva interposada pels ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva, tramitada pel col·lectiu de voluntaris Dret a Defensa. Per últim, a Lleida hi ha quatre casos de lesions per les càrregues policials de l'1-O.

Informa:ARA.CAT (19-12-2017)