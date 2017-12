EL MUSEU DE LLEIDA: " QUE SE NOTE EL EFECTO SIN QUE SE NOTE EL CUIDADO "

La fiscalia sol·licita al Suprem que desestimi el recurs d'apel·lació d'Oriol Junqueras per sortir de presó provisional. A diferència de Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que van optar per recórrer directament al jutge Pablo Llarena la seva decisió de mantenir-los a la presó i que estan citats a declarar l'11 de gener, Junqueras va presentar un recurs a la sala d'apel·lacions de l'alt tribunal, que haurà de resoldre aviat.

No ho podia fer fins que no hagués rebut les al·legacions de totes les parts i amb la de la fiscalia, que tenia fins aquest dimarts per fer-ho, ja pot pronunciar-se sobre la petició. En el seu escrit, el ministeri públic es limita a subratllar que els arguments que va esgrimir Llarena per mantenir les mesures cautelars segueixen sent "plenament vàlids". Al seu parer, el risc de reiteració delictiva no desapareix per més que Junqueras hagi afirmat que "abandona l'estratègia" que va provocar la seva imputació. A més, destaca que existeixen "prou elements de suport a l'acció típica de rebel·lió" que, al seu entendre, es desprenen del document EnfoCats, de la signatura del decret de convocatòria del referèndum o el "desenvolupament de d'actuacions en què hagin existit actes d'intimidació i violència per impedir el compliment de mandats judicials". La fiscalia expressa aquest posicionament just el dia en què els partits tanquen la campanya electoral i ERC ho ha fet amb una visita a Estremera, on el seu candidat es manté empresonat des del 2 de novembre.

De la seva banda, Vox també ha presentat les seves al·legacions demanant que no es modifiquin les mesures cautelars que pesen sobre el vicepresident del Govern. El partit d'extrema dreta adverteix que si Junqueras surt de la presó, "podria reprendre les activitats delictives, així com ajudar-se de la base belga per a manipular i destruir proves". Així, Vox argumenta que "no han desaparegut les possibilitats de nous atacs del senyor Junqueras" i destaca que si assumeix una "posició de poder després de les eleccions autonòmiques", augmentaria "exponencialment" aquest risc. De fet, la formació ultradretana considera que "amb tota probabilitat" els consellers exiliats a Bèlgica s'han endut documentació relativa al Procés.



A favor de la llibertat dels excarcerats

En canvi, sobre la situació dels consellers que van sortir de presó el passat 4 de desembre, el ministeri públic es posiciona favorablement a l'excarceració que va dictaminar Llarena. En resposta a un recurs de l'acusació popular, el partit d'extrema dreta Vox, demanant que es revisés aquesta decisió, la fiscalia es mostra favorable a la llibertat provisional de Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Josep Rull i Jordi Turull, per bé que en el moment de la seva declaració van demanar que se'ls mantingués a la presó. Ara considera que el el risc de reiteració delictiva és diferent del de la resta d'investigats que no segueixen privats de llibertat i que el risc de fuga no s'ha incrementat, "ni tan sols pels intents infructuosos i controlats de renovació del passaport", com és el cas de Turull.

Informa:ARA.CAT (19-12-2017)