EL MUSEU DE LLEIDA: " QUE SE NOTE EL EFECTO SIN QUE SE NOTE EL CUIDADO "

Queden només dos dies de campanya oficial i dijous Catalunya es tornarà a jugar el seu destí a les urnes. Predir el resultat és agosarat, ja que coincideixen tantes característiques especials, que la fan una votació única. La primera és la gran anormalitat, amb una Generalitat intervinguda, un candidat fugat i un altre d’empresonat. La segona és l’elecció de la data. Pràcticament no s’ha votat mai en dia feiner i està per veure quanta participació es pot donar en una jornada no festiva. En l’únic punt on es posen d’acord totes les enquestes és justament a assenyalar l’altíssim nombre d’indecisos que encara no saben què fer amb el seu vot. Poques vegades s’havia arribat a una situació tan igualada de triple empat entre tres candidatures per guanyar unes eleccions. Que lluny que queden aquells temps en què l’únic interès d’unes eleccions a Catalunya era saber si Jordi Pujol conservava o no la majoria absoluta. I allò ens semblava la bomba. Que joves que érem!

La principal clau avui és saber si l’independentisme seguirà marcant la vida política i revalida una nova majoria. La contradictòria actuació del Govern al voltant de la proclamació de la República catalana i les posteriors explicacions i rectificacions sobre el Procés, així com les conseqüències econòmiques i polítiques que està provocant tot el conflicte, podrien portar a un replantejament del vot per part de l’electorat sobiranista. Tots els indicadors econòmics no es poden equivocar i hi ha un risc clar d’empobriment de Catalunya. Però el simpatitzant independentista sembla que es manté tretze són tretze. Certament, com porta passant en els darrers anys, els missatges que li arriben des de més enllà de l’Ebre no contribueixen precisament a això.

La severa actuació judicial contra els dirigents independentistes o conflictes menors però carregats de força identitària com les pintures de Sixena mantenen viu el sentiment de maltractament i de greuge. Les xarxes socials, que estan tenint un paper cabdal, s’encarreguen llavors de multiplicar aquest victimisme. En certs sectors s’han produït més soroll pel trasllat de les obres del Museu Episcopal de Lleida que pel canvi de la seu social de 3.000 empreses. En fi que, amb tot, potser hi ha transvasament de votants d’aquest bloc al constitucional, però no suficient per a la seva derrota. La segona gran hipòtesi de la jornada electoral és saber si realment Ciutadans pot guanyar. És molt possible que aquest triomf no li permetés governar, però seria tot un símbol. Més enllà dels vots que pugui perdre el PP, aquesta victòria dependria dels vots que obtinguin Junts per Catalunya i Esquerra. Com més igualats estiguin, més possibilitats té Inés Arrimadas de guanyar. És paradoxal que el creixement de Puigdemont aquests últims dies, segons algunes enquestes, pot acabar provocant la victòria numèrica de Arrimades.

L’atomització dels partits i la gran rivalitat entre els dos blocs farà molt difícil trobar una sortida després de dijous per constituir un govern. No és estrany que algun dels candidats es prengui aquestes eleccions com una primera volta de cara a unes segones eleccions d’aquí a tres mesos, amb el convenciment que no s’arribarà a cap acord. La gran fortuna que té la legislatura catalana a diferència del Congrés és que al Parlament sí que corre el rellotge. Un cop es constitueixi la Cambra, si en tres mesos els diferents grups han estat incapaços de consensuar un president, es convoquen automàticament noves eleccions. No caldrà esperar tant de temps com va passar a Espanya. Ara bé, ja posats a advertir dels riscs, seran tres mesos més d’article 155 i d’indefinició total del país. De tota manera, acostumats com estem en la política catalana a totes les sorpreses inimaginables, no en descartin cap aquest dijous.

Informa:LAVANGUARDIAESPAÑOLA.COM (20-12-2017)