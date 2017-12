EL MUSEU DE LLEIDA: " QUE SE NOTE EL EFECTO SIN QUE SE NOTE EL CUIDADO "

Les administracions de loteria catalanes preveuen que la rifa de Nadal, que se sortejarà aquest divendres, acabarà aquest any amb una davallada de les vendes, que atribueixen sobretot a la tensió política viscuda en els últims mesos. Algunes administracions constaten que la caiguda podria arribar al 30%, com és el cas del Cau del Drac de Vic, o fins i tot al 50%, com a Mollerussa, mentre que altres, com Gato Negro, a Barcelona, preveuen una disminució més lleugera, entre el 5 i el 10%. Alguns dels venedors identifiquen el boicot en contra d’una rifa que s’identifica amb l’Estat espanyol com la causa d’aquest descens i molts han notat una davallada de les participacions en empreses i entitats. L’actualitat política també s’ha fet notar en les terminacions més buscades i els números que contenen el 155 han tingut una gran demanda.

Teo Baró, quarta generació de l’administració Gato Negro de Barcelona, calcula que les vendes de la loteria de Nadal hauran disminuït aquest any entre un 5 i un 10% respecte a l’anterior i ho atribueix sobretot a l’“aturada comercial” de l’octubre per la situació política que es va viure. El responsable de l’administració número 44 de Barcelona afirma que el mes d’octubre, quan “normalment comença a revifar l’esperit nadalenc”, hi va haver “poc moviment comercial en general” amb els carrers “més buits que de costum”, i és quan més van notar la caiguda de les vendes. Baró, però, considera que la crida al boicot a la rifa de Nadal no s’ha notat gaire.

Tot i la caiguda de vendes de l’octubre, Baró assenyala que la campanya “ha reeixit en els moments més forts, que són la primera setmana de desembre i pel pont de la Immaculada”. L’administració situada al número 1 del carrer de Pelai registra algunes cues de compradors aquests últims dies. “Com més s’apropa el dia de la rifa, més excitació hi ha a l’ambient”, ressalta el responsable de l’emblemàtica administració, que apunta, però, que les vendes d’aquestes darreres hores ja no revertiran la disminució prevista.

Els números acabats en 17 han estat alguns dels més buscats; en aquest sentit, Baró subratlla que les terminacions de l’any que s’acaba “sempre funcionen”. Molts també han relacionat aquest número amb els atemptats que van patir Barcelona i Cambrils, el 17 d’agost i la matinada del 18. “Molta gent es mou per signes oposats i creuen que un número associat a una desgràcia els pot portar sort”, assenyala Baró.

Pel que fa a números que es podrien relacionar amb la situació política dels últims mesos, Baró explica que les línies telefòniques es van col·lapsar quan van posar a la venda una sèrie del número 00155. El responsable de Gato Negro diu que aquest número ha despertat “fal·lera”, però tant per part de compradors que es mostraven partidaris de l’aplicació de l’article 155 com per d’altres que el rebutjaven frontalment. És la dinàmica dels signes oposats. També han tingut èxit els números acabats en 10 i en 14, que ja fa temps que ha esdevingut un clàssic commemoratiu.

A l’administració de loteria número 3 de Vic, coneguda com el Cau del Drac, parlen obertament de boicot. Tot i el degoteig constant de clients que es pot veure en els darrers dies, el propietari de l’administració, Miquel Colina, calcula que enguany les vendes cauran entre un 25 i un 30%. Els particulars han comprat “més o menys amb normalitat”, però la davallada més forta s’ha notat en les empreses i sobretot en les entitats i les associacions, ha destacat. Colina ha identificat la intensa situació política que ha viscut Catalunya sobretot al voltant dels fets de l’1 d’octubre com l’agent causant d’un boicot que ha volgut anar en contra d’una rifa que s’identifica amb Espanya, que és qui en recapta tots els impostos. “El boicot ens ha fet molt mal, moltes empreses que havien de venir a buscar números van decidir no venir, i aquells que ja els tenien amb antelació van notar una important davallada en les vendes”, ha explicat Miquel Colina. Malgrat tot, “ara que les coses s’han calmat una mica amb el pas dels dies”, algunes empreses s’han interessat per saber si encara podien aconseguir números perquè els treballadors els ho demanaven.

Descens generalitzat

Miquel Colina ha destacat que els més mal parats han estat les entitats i associacions que van decidir no fer participacions, “per no buscar-se problemes”. El propietari del Cau del Drac ha lamentat que hi ha entitats que li han fet arribar el seu penediment “perquè era un ingrés fix amb el que comptaven”. Entre les entitats que van decidir fer participacions, “tot i les pressions perquè no en fessin”, s’han donat reaccions de tot tipus. Des de pares i membres que “han retornat els talons de participacions dient que no en volien vendre”, fins a d’altres que han preferit aportar la part del benefici per a l’entitat tot i no vendre ni un número.

A la demarcació de Tarragona, un territori on mai ha tocat la grossa de Nadal, les vendes pel sorteig han caigut notablement. Si alguns tarragonins ja tenen poca motivació pel fet de ser dels territoris més desafortunats en aquest sorteig, enguany s’hi ha afegit la relació Catalunya-Espanya que ha fet desplomar una facturació que, d’altra banda, l’any passat va assolir xifres històriques. En una de les administracions més cèntriques de Tarragona, a la Baixada de Misericòrdia, calculen que les vendes han caigut un 30%. L’administradora Maria Dolors Font atribueix el descens sobretot als grups i penyes que s’han esborrat, com ara la Mulassa, els Diables o els Xiquets de Tarragona.

A Reus, a la concorreguda administració de loteria de la Pastoreta, també moltes associacions enguany han deixat de fer talonaris, mentre d’altres han retornat força loteria. Les participacions els representen un 30% de les vendes. Però Òscar Bausà, l’administrador, no creu que les entitats que han volgut fer “boicot” s’hagin abocat en massa a la Grossa de Cap d’Any. “Pel tema dels talonaris no és tan factible, resulta més complicat de distribuir”, apunta. A la seva administració les vendes també han descendit, si bé creu que la baixada acabarà sent del 15%. També a Tarragona els números acabats en 155 són els que han arrasat. “Ara ens truquen de tot arreu per un número que ens comença en 155”, diu Bausà.

El 155, el més buscat

Amb tot, el problema ancestral a Tarragona, que influeix en els menys convençuts de comprar loteria, és que cada any passa de llarg. És per això que alguns prefereixen adquirir-ne en d’altres llocs. “Però si no es ven loteria a Tarragona, no ens tocarà mai”, es lamenta Font.

Les dues administracions de loteria que hi ha a Mollerussa han registrat una caiguda en picat de les vendes de loteria per al sorteig de la grossa de Nadal que arriba fins a un 50% menys que l’any passat. Els responsables dels punts de venda de dècims atribueixen aquest fet a la situació de crisi política entre Catalunya i Espanya i al ’’boicot’’ que s’ha estès entre els compradors habituals. Marta Barcala, de l’administració número 1 explica que ’’ha sigut un any molt dur’’ i que fins i tot han caigut les vendes de les participacions que feien col·legis o entitats solidàries.

Així mateix, també han pogut constatar que no es registren les habituals cues de darrera hora per comparar dècims. Malgrat tot, el responsable de l’administració número 2, Jaume Roig, de la Perla d’Or, assegura que les empreses de la comarca han continuat apostant per ’’la típica loteria de Nadal de sempre’’. Roig diu que està content de les vendes tot i la baixada que hi ha hagut, que encara no ha comptabilitzat però que creu que serà “important’’.

Les dues administracions de loteria de l’Estat de Mollerussa han estat afortunades amb cinquens premis de la rifa de Nadal en els darrers anys. És per això que sí que han pogut despatxar força números, sobretot aquells que han estat premiats en alguna ocasió, que en molts casos han esgotat.

L’administració La Bruixa d’Or ha anunciat a través del compte de Twitter que tancarà aquest dijous a partir de les 2 del migdia i durant tot el dia de la rifa de Nadal. L’establiment estarà, per tant, tancat a particulars i mitjans de comunicació en una data tan assenyalada com és el sorteig de la rifa de Nadal. L’administració tornarà a obrir el dissabte.

A Girona, el ritme de vendes de la loteria de Nadal ha incrementat al llarg de les darreres setmanes. Un dels punts on es poden adquirir dècims és a l’administració de Loteria Merche, al centre de la ciutat. Aquest dimarts al matí nombrosos clients esperaven el seu torn per comprar el número de l’empresa o el que adquireixen cada any i provar sort. El responsable d’aquest establiment, Andreu Voz, ha explicat que durant els mesos d’octubre i novembre el nombre de peticions va ser menor que la d’altres anys però que “en les últimes tres setmanes, la cosa s’ha animat molt”. “Estem contents perquè veiem que la gent torna a tenir la il·lusió prèvia al sorteig”, insisteix Voz.

Malgrat això, admet que són conscients que el volum de vendes serà inferior a d’altres edicions. El principal descens l’han notat en les adquisicions que feien els clubs esportius, associacions i associacions de pares. “Els hem venut menys, suposo que la situació política tensa es nota”, afegeix. De moment, però, no tenen dades ni percentatges tancats sobre l’afectació i mantenen l’esperança d’incrementar les xifres en les properes hores.

Pel que fa als números més venuts, Voz explica que els que més els han demanat han estat els acabats en 155, en referència a l’aplicació de l’article de la Constitució espanyola. “Tot el que teníem amb aquest número s’ha esgotat i hem fet tot el que hem pogut, també amb la màquina”, assegura. Però no només això. “Si no en teníem amb 155, demanaven que acabessin o comencessin amb 5”, afegeix. A banda d’això, les terminacions per excel·lència s’han mantingut amb els números 13, 69 o el 7. “Aquests són els típics de cada any”, remarca.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-12-2017)