EL MUSEU DE LLEIDA: " QUE SE NOTE EL EFECTO SIN QUE SE NOTE EL CUIDADO "

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha aprofitat un sopar nadalenc del PP madrileny per llençar un últim missatge abans de les eleccions del dijous. Tot i dir que en el dia de reflexió no es fa campanya i que el PP "compleix la llei", s'ha adreçat als grups independentistes. Rajoy ha dit que la crisi catalana ha deixat "algunes ensenyances que han quedat per al futur i per sempre". Ha afirmat que el 155 és un "instrument que té la nació per defensar-se quan algú actua contra ella" i ha remarcat que "això queda aquí per a la història". També ha advertit el nou Govern i ha dit que, tant "aquí com a la resta de territoris", els governants "ja saben què poden i què no poden fer" i saben què els passa "quan fan el que no poden fer". "Això està aquí pel futur d'Espanya, i no dic més", ha afirmat. A més, ha deixat clar que el PP continuarà "defensant la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la Constitució". "Defensarem com sempre l'estat de dret i l'imperi de la llei", ha afegit.

El president del govern espanyol ha llençat un missatge clar al proper Govern, sense descartar que sigui independentista. A poques hores de les eleccions, ha recordat que per primer cop s'ha aplicat el 155 i ha deixat la porta oberta a tornar-lo a aplicar si ho considera necessari. "Ara ja sabem què és el 155", ha manifestat, tot defensant que és un article que ha aplicat com a "instrument per defensar-se quan algú actua contra la nació". "Això queda per a la història", ha afegit. A més, ha remarcat que la crisi a Catalunya i el 155 han fet que els governants "d'aquí i d'arreu" ja sàpiguen "què passa quan fan el que no es pot fer" i ha dit que Espanya "és un estat de dret on es compleix la llei". Rajoy també ha tret pes a les enquestes i ha dit que "tothom fa pronòstics" que no s'acaben complint i ha afirmat, com ja va fer a Barcelona, que el PP està "al costat bo de la història" i que no vol sortir-hi. A més, ha dit que va convocar les eleccions sota el paraigües del 155 perquè "d'altres no ho van voler fer".

Informa:ELMON.CAT (20-12-2017)