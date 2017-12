LES EMPRESES MARXEN DE CATALUNYA PER LA PRESSIÓ DEL GOBIERNO I NO PER LA INDEPEMDÈNCIA

Per Ramon Serra, editor

No veig cap contradicció entre les paraules d'ara d' ERC i les de Mundó durant la campanya electoral. Era lògic que si ERC volia ser-ne la primera força no podia pas abogar pel retorn del candidat Puigdemont per presidir la Generalitat. La mateixa Marta Rovira va dir amb encert que ja trobarien alguna sortida després de les eleccions. Segur que hi serà. En canvi, més greu sembla que serà que vuit diputats no puguin exercir les seves funcions i que els independentistes perdin aquestes actes. En aquest cas no tindria majoria al Parlament.

Com que tot això de la justícia és molt entorticollat si sobren dos diputats als partits independentistes per conservar la majoria absoluta penso que s'haurien d'adjudicar a Puigdemont i a Junqueras. Cal cercar la fòrrmula que ens ocasioni els menys maldecaps possibles

Ningú va dir que seria fàcil l'escenari potselectoral. Però cal dir que ha sortit bastant millor del que preveien les enquestes--algunes ben cuinades per l'unionimse--i, per tant, la solució és a mans exclusivament de l'independentisme. I més quan la CUP de Carles Riera va dir que estaven disposats a formar part del Govern per tirar endavant la República. Fins ara la CUP ha abanderat la protesta, però no té ningú a la presó. Cal mullar-se. La República no arribarà pas per la gràcia d'Al·là. O tots moros o tots cristians,oi?

En fi, els votants ja hem fet el que ens tocava.I ara la pilota és a mans dels polítics que per això cobren. L'independentisme ha viscut períodes molt més agitats i fins ara sempre se n'ha sortit. No vull ni pensar per un moment que ara no serem capaços de posar-nos d'acord. Seria imperdonable

En aquestes, la coordinadora de PDeCAT,Marta Pascal, ens surt amb un ciri trencat en dir que cal continuar amb un govern només amb ERC, encara que diu que es pot obrir a altres negociacions. Marta Pascal treu pit pels resultats del seu partit i s'oblida que molta gent va votar la llista pel president, malgrat pertànyer a la difunta CiU, només per ell i punt. Marta Pascal no sembla pas tenir el do de l'oportunitat i faria bé si més no de callar. Menys xerrar i més treballar.El període electoral ja ha acabat.O no?

La imaginació al poder!