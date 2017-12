LES EMPRESES MARXEN DE CATALUNYA PER LA PRESSIÓ DEL GOBIERNO I NO PER LA INDEPEMDÈNCIA

Catalunya en Comú-Podem no donarà suport a un govern sobiranista “de cap manera”, tant si Puigdemont n’és el president com si s’opta per un altre candidat. Així ho va assegurar, tal com recullen les agències, el candidat electe dels comuns, Xavier Domènech, que va advertir que la seva formació en cap cas es planteja “fer un Mas com la CUP”. “No és un vet a la persona de Carles Puigdemont, sinó a les polítiques que representa Junts per Catalunya” (JxCat).

Malgrat que el resultat està molt per sota de les expectatives que hi tenien dipositades, els vuit diputats que els comuns han tret fan que pugui garantir la governabilitat a un virtual executiu de JxCat i ERC. Tot i els intents del mateix Puigdemont i dels republicans per atraure els comuns, Domènech va marcar distàncies. “Som la força que no se subordinarà a la dreta, a cap d’elles, perquè entenem que aquest debat vol dir reconstruir els projectes de canvis i alhora reconstruir el país”. Així, considera que el pressupost del govern del PDeCAT i ERC de la legislatura passada va considerar les retallades de l’etapa Mas.

La patacada dels comuns en aquestes eleccions és sorollosa. Han tret vuit diputats, tres menys dels que va treure Catalunya Sí que es Pot (la coalició amb què van concórrer el 27-S, sense la participació, encara, del partit de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau). Aquí hi concorria ja com a nou partit (dins del qual hi ha comuns, ICV i EUiA), en coalició amb un Podem que va viure la marxa del seu líder, Albano Dante Fachin. El resultat significa una davallada decebedora respecte a les darreres eleccions (i encara més tenint en compte que aquest partit s’havia creat la primavera amb l’objectiu de ser alternativa de govern a la Generalitat) i és especialment dolorosa si la comparem amb el resultat d’ICV del 2012 (13).

Amb aquests números, Domènech va admetre que faran “una reflexió com a espai”, sense concretar res més. “Podríem haver-ho fet d’una altra manera? Pel que hem apostat és per allò en què creiem, que és un projecte de futur per al país”. Igualment, va subratllar que “el gran derrotat d’aquestes eleccions és M. Rajoy”, perquè els resultats ofereixen una majoria parlamentària que “clarament rebutja el 155”. També es va vantar que el seu partit és l’únic que ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra l’aplicació del 155.

En total, els comuns perden 43.918 vots. D’aquests, 37.962 a la demarcació de Barcelona (en què treuen un diputat menys), on la forta polarització els imposa un càstig sever. Un càstig, a més, que segur que analitzaran amb lupa per veure si els pot fer trontollar alguns dels seus preuats feus municipals. A Tarragona aconsegueixen mantenir una diputada (tot i perdre-hi 3.345 vots) i a Lleida i Girona queden sense representants.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (23-12-2017)

Jugar a la puta i a la Ramoneta ha estat castigat per l'electorat. Aquesta gent pot continuar apostant per l'unionisme, perquè jugar a ser distant vol dir gairebé sempre al servei del poder. Però no han d'oblidar que la seva alcaldia de Barcelona està en perill. Faria bé el sobiranisme de trobar-hi una alternativa que els fes trontollar: o aproven la investidura de Puigdemont---potser amb una abstenció n'hi hauria prou segons les circumstàncies---o cal desposeir-los de l'alcaldia de Barcelona. Cal que sapiguem jugar bé les nostres cartes davat d'aquests barruts