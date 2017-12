LES EMPRESES MARXEN DE CATALUNYA PER LA PRESSIÓ DEL GOBIERNO I NO PER LA INDEPEMDÈNCIA

Després de les eleccions del 21 de desembre, l'ANC engega el procés de renovació intern, tant en termes de full de ruta com de direcció. Segons ha pogut saber l'ARA, l'entitat ja ha convocat els socis per al 18 de febrer per celebrar l'assemblea general extraordinària, en què s'ha de definir el rumb de l'entitat i en què es posarà en marxa el procés per escollir els 77 membres del nou secretariat un mes després.

El fins ara president, Jordi Sànchez, que està empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, va dimitir per concórrer a les eleccions amb la llista de Carles Puigdemont, mentre que el vicepresident, Agustí Alcoberro, ja ha esgotat els dos anys que permeten els estatuts a la direcció de l'ANC i també ha de deixar el càrrec. Per tant, l'ANC revisarà la seva estratègia i necessitarà una cara nova per ocupar el màxim càrrec de l'entitat, la presidència. Sànchez, tot i no haver acabat el mandat, tampoc podia repetir com a president per estatuts.

Ara bé, no només Alcoberro deixarà l'actual secretariat. Més de la meitat dels que ara ocupen els llocs de la direcció de l'ANC ja fa dos anys que hi són i tampoc es poden tornar a presentar. Tal com va explicar aquest diari, l'entitat ha de revisar la seva estratègia un cop fet el referèndum –com havia reclamat– i haver-se proclamat la República. Abans de les eleccions, fonts del secretariat plantejaven fins a tres escenaris diferents que podien condicionar el paper de l'entitat: un govern dels partits pro 155, una majoria sobiranista amb qui comparteixin objectius però no full de ruta, i un executiu amb qui hi hagi consonància sobre el camí que s'ha de seguir. Un cop sabuts els resultats de les eleccions i aconseguida la majoria absoluta independentista, ara l'ANC ha de decidir si segueix en la mateixa línia que JxCat, ERC i la CUP o si estableix un full de ruta propi que divergeixi del pla que tenen els partits en la pròxima legislatura.

De moment, la comissió d'incidència política de l'entitat ja ha començat a treballar en un nou full de ruta, que haurà de tenir en compte que l'independentisme –tot i aconseguir la majoria absoluta– no ha arribat al 50% dels vots. També la reacció que ha tingut l'estat espanyol fins ara i la causa judicial que ja pesa sobre una trentena de dirigents independentistes. De fet, Sànchez segueix empresonat i la Guàrdia Civil veu en les manifestacions pacífiques i multitudinàries organitzades per l'entitat i Òmnium els últims anys la base del delicte de rebel·lió. Tot aquest context també condicionarà els pròxims temps el paper de l'ANC, el principal bastió de l'independentisme els últims anys.

