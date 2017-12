LES EMPRESES MARXEN DE CATALUNYA PER LA PRESSIÓ DEL GOBIERNO I NO PER LA INDEPEMDÈNCIA

"Una CUP amb menys poder però més disposada a la unitat"

Els 4 diputats seran decisius per aprovar lleis republicanes, però JxCAT i ERC només necessiten dues abstencions per tornar al Palau. Amb tot, la CUP està oberta a formar Govern i assumir responsabilitats

Gemma Aguilera



El vot solidari amb els presos polítics d’ERC i el PDeCAT, i amb els consellers i el president legítim a l’exili belga, i no pas el descontent amb la gestió del poder que les urnes van atorgar a la CUP el 27 de setembre del 2015, és el factor que explica en bona mesura per què els cupaires han passat de 10 diputats a 4 el 21D, perdent una mica més de 100.000 vots. El mateix cap de llista, Carles Riera, reconeixia que l'havia sorprès que molta gent li plantegés el dubte de votar la CUP o fer un gest excepcional pel president de la Generalitat, donades les circumstàncies especials en què es troba Puigdemont, i amb l'ànim de restituir el Govern legítim del 27 d'octubre.

Si la CUP va iniciar la legislatura passada tombant un candidat a president de la Generalitat i tensionant l’independentisme durant més de 3 mesos, amb un debat d’investidura fallit inclòs –recordin el ‘no tranquil’ d’Antonio Baños-, va ser justament la pressió dels cupaires sobre el Govern de JxSí i els pressupostos la que va desencadenar una modificació del full de ruta per incorporar el compromís del president Puigdemont amb el “referèndum o referèndum”. Per tant, els ja exvotants de la CUP han castigat el partit o li han perdut la confiança? Clarament, no. Els vots conjunturals del 27S que demanaven a la CUP un marcatge potent al PDeCAT i ERC ara han volgut assegurar-se que les candidatures amb els líders a la presó o a l’exili tinguessin un resultat prou clar a les urnes. De fet, la primera incursió de la CUP en la vida parlamentària, l’any 2012, va significar 3 diputats i 126.432 vots. El gran salt va arribar el 2015, quan el partit ja havia bastit una bona xarxa al territori i exhibia múscul local formant part d’una trentena de governs municipals, al capdavant de l’alcaldia - Berga, Celrà, Capellades, Argentona i Navàs, entre altres- o en executius corals com a Badalona, Sabadell, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès o Ripollet. A més, la CUP és segona força municipal a Sant Cugat del Vallès i a Reus. El flanc municipal tornarà a ser clau per a la CUP aquesta legislatura, perquè el 2019 hi ha eleccions i ha de consolidar la seva implantació.

Menys poder, més voluntat d'unitat

A la CUP, Carles Puigdmeont no els molesta. No el volen enviar a la paperera de la història. Al contrari, hi ha hagut bona sintonia, fins al punt que en campanya, reconeixien que el president havia radicalitzat el seu discurs més que ERC i que mantenia la dignitat de la institució des de Bèlgica. Per tant, és molt improbable que els quatre diputats de la CUP -Carles Riera, Maria Sirvent i Vidal Aragonés (Barcelona), i Natàlia Sànchez (Girona)- dedideixin boicotejar una investidura que serveixi per restituir el Govern legítim del 27 d'octubre. És més, la CUP ha reiterat la seva disposició a incorporar-se a un Govern "assumint-ne totes les conseqüències", és a dir, la presó, l'exili i la repressió si cal, això sí, amb la condició que hi hagi una agenda republicana. "No fixarem terminis estrictes, som conscients que al davant tenim un estat repressor", ha explicat el cap de llista, Carles Riera.

Per tant, 2 dels 4 diputats de la CUP seran imprescindibles perquè el Parlament de Catalunya pugui aprovar lleis republicanes, sumant els 66 de JxCAT i d'ERC als cupaires es passa de la frontera dels 68 escons. Però en canvi, per formar Govern a les candidatures de Puigdemont i Junqueras només els caldrien 2 abstencions en una votació en segona volta, en la qual tindrien més 'sí' que 'no' al candidat que presentin. Ara bé, aquest escenari tampoc no és probable, perquè si ERC i JxCAT concerten amb la CUP una agenda republicana, els cupaires votaran a favor i actuaran com un bloc unitari. La CUP d'aquesta legislatura és una CUP amb menys poder, però amb molta més voluntat d'unitat i de construir que no pas la CUP del 2015.

Dante Fachin i els CDR

La CUP tenia alguns asos a la mà que feien pensar durant la campanya electoral que els resultats que obtindria serien millors. Un de molt clar era el fitxatge in extremis de l'ex-secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, convertit a l'independentisme -que no al republicanisme, prerquè a diferència de CSQP, ja es considerava republicà- i amb unes xarxes socials molt potents. De fet, Fachin, va difondre a les xarxes socials un vídeo adreçat als indecisosque va tenir més de 862.000 visualitzacions, i es va implicar en molts actes de campanya. Els cupaires també comptaven amb una part important dels Comitès de Defensa de la República, majoritàriament organitzats per bases de la CUP al territori i amb gran èxit durant la jornada del referèndum i a les vagues del 3 d'octubre i el 8 de novembre. L'afluència de gent als mítings, la resposta a les xarxes socials i la bona intervenció de Carles Riera al debat de TV3 feien augurar uns bons resultats per als cupaires que finalment no han arribat. Justament, perquè l'electorat independentista ha primat la situació de repressió de l'Estat abans que l'eix ideològic i fins i tot la via unilateral.

La CUP s'havia marcat quatre objectius per al 21D. Mantenir el resultat del 27S, bo i entenent que 10 escons seria "una gran victòria", assolir una majoria republicana, un desplaçament a l'esquerra del Parlament amb una majoria paral·lela de la CUP, ERC i Catalunya En Comú Podem, i finalment, "enviar el PP a la paperera de la història, i si podem al grup mixt, encara millor. Això li afegiria el punt de plaer a la victòria republicana", comentava a El Món Carles Riera. Doncs bé, l'objectiu més estratègic, revalidar la majoria independentista al Parlament, s'ha aconseguit. Sumen 70 escons. I també enviar el PP a la paperera de la història, i per postres, al grup mixt. El Parlament, en canvi, només tindrà 4 diputats de la CUP i Junqueras, Domènech i Riera no sumaran. Una majoria d'esquerres que la CUP sap que no és representativa de massa res amb els Comuns, pendents gairebé exclusivament de no donar suport explícit a l'independentisme. JxSí, amb el PDeCAT com a força majoritària de la coalició, va aprovar la llei de pobresa energètica, l'impost de béns de luxe, la llei del canvi climàtic o la renda mínima garantida. Quatre lleis de país que formen part del catàleg de qualsevol govern que s'etiqueti d'esquerres.

Informa:ELMON.CAT (24-12-2017)