LES EMPRESES MARXEN DE CATALUNYA PER LA PRESSIÓ DEL GOBIERNO I NO PER LA INDEPEMDÈNCIA

La versió més dura de Felip de Borbó deixa pas al cap d’estat que, des de fa quatre hiverns, intenta fer un missatge en positiu a tots els espanyols. El rei ha rebaixat avui el to, en el seu tradicional discurs de la nit de Nadal, després dels resultats en les eleccions catalanes per fer una crida a “recuperar la serenitat, l’estabilitat i el respecte mutu” a Catalunya. Queden lluny les qualificacions d’ “inadmissible”, “irresponsable” i “inacceptable” sobre la via unilateral empresa pel govern de Carles Puigdemont i el Parlament després del referèndum de l’1-O, en un discurs el passat 3 d’octubre en què cap moment va fer referència a la repressió policial.

Després que el resultats del 21-D esmenessin l’estratègia de Mariano Rajoy i, per extensió, la de la Zarzuela, que va ser la primera en avalar l’aplicació de l’article 155, el rei va aprofitar l’esperit nadalenc per apostar per un acostament. Ara bé, amb una sèrie de límits, sempre per a l’independentisme. Catalunya continua sent la principal preocupació de Felip VI i no se n’està de sentenciar que aquest 2016 ha estat un any “difícil”. Ara bé, considera que si se segueix el “camí” que ell “marca”, “està convençut que l’any que ve serà molt millor”.

Quina és la seva recepta després de la victòria en escons de l’independentisme?

Després d’assenyalar que és “imprescindible” respectar la Constitució, alerta als nous representants del Parlament que “ara han d’afrontar els problemes que afecten a tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb responsabilitat pel bé comú de tots”. La seva consigna, entre línies, és que els dona una segona oportunitat. També de forma obligada, pel resultat rotund que han obtingut a les urnes. Si no segueixen aquest “camí”, adverteix que “poden portar de nou a l’enfrontament o a l’exclusió que –com considera que està provat–, només generen discòrdies, incertesa, desànim i empobriment moral i cívic de tota una societat”.

El “camí” correcte a seguir, doncs, és que “la convivència en el si de la societat catalana recuperi la serenitat, estabilitat i respecte mutu”. “Fer renéixer la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya”, afegeix, donant per bo les tesis del bloc del 155 que durant els últims mesos això s’ha trencat per culpa de la via unilateral de l’independentisme i que l’economia, en última instància, també se n’ha ressentit, així com la convivència entre les famílies. Un discurs –no televisat per TV3 al·legant la seva baixa audiència– per intentar que no hi hagi discussions en els àpats nadalencs.



La conclusió és que cal pensar en “positiu” després d’haver aconseguit que Espanya sigui ja una “democràcia madura” on qualsevol ciutadà pot “pensar, defensar i contrastar, lliure i democràticament les seves opinions i idees”. Una llibertat d’expressió que reflecteixen els resultats del 21-D, malgrat censurin tan la seva estratègia com la del PP, el PSOE i Cs. Ara creu que aquesta “Espanya oberta i solidària” ha de mantenir la “irrenunciable voluntat de concòrdia” reconeixent i respectant les “diferències”.

Amb tot, Catalunya continua sent el nucli dur del discurs del rei i la resta de temes socials passen a un segon terme. Un discurs que ha durat un total de gairebé 12 minuts, en dedica tres a parlar de la corrupció, economia, desigualtat, la precarietat dels joves, violència de gènere, medi ambient, Europa i la lluita contra el terrorisme. Un calaix de sastre de missatge en què esperonava els espanyols a “no mirar només Catalunya”. I sobre el possible bloqueig per no poder aprovar uns nous pressupostos del 2018 –Rajoy necessita l’aval del PNB–, etziba que “ningú desitja una Espanya paralitzada o conformista”.

És una rectificació?



Puigdemont demanava durant el cap de setmana al rei que comencés a fer una “rectificació” en el missatge de Nadal. El cert és que Felip de Borbó torna a obviar la repressió policial de l’1-O i en cap moment es refereix als presos polítics. Es limita a no llançar dards en contra de l’independentisme, com sí va fer diumenge la Moncloa. Fonts del govern espanyol asseguraven a Efe que “no els tremolaria el pols” si el pròxim president de la Generalitat no acata la llei i tornaven a reptar Puigdemont a posar els peus a l’Estat, on serà detingut immediatament. Tot i la rebaixa de to del rei, tant Ciutadans com el PSOE ja han avançat que no dubtaran en donar suport a Rajoy un altre cop si cal reactivar el 155, tal i com assenyalava El Mundo. I que si és així, la intervenció serà més contundent.

La resposta de Rajoy als resultats del 21-D ha estat de mà estesa, però ferma. El rei evita la seva faceta més dura, però segueix advertint que si no es compleix la constitució, “la convivència es fa inviable”. I això és el que, segons va dir el 3 d’octubre, el va portar a fer el primer discurs televisat fora del de Nadal des que el seu pare va intervenir durant el cop d’estat del 23-F.

Informa:ARA.CAT (24-12-2017)