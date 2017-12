LES EMPRESES MARXEN DE CATALUNYA PER LA PRESSIÓ DEL GOBIERNO I NO PER LA INDEPEMDÈNCIA

"Felip VI demana a l'independentisme renunciar a la República per preservar la convivència

Obvia el resultat del 21-D, no afluixa ni rectifica i sosté que reprendre el procés generarà "discòrdia, incertesa, desànim i empobriment" primer "deteriorant" i després fent "inviable" el clima social

En un discurs complaent evita avalar reformes de fons i marca límits a idees que no es poden "imposar" unilateralment enfront "els drets dels altres"



Ferran Casas



L'aplicació de l'article 155 ha servit, entre altres coses, per convocar el 21-D. El resultat, amb renovada majoria absoluta independentista, no era l'esperat per l'espanyolisme. Els partits del bloc monàrquic l'han encaixat amb fredor i avisant que el nou Govern no pot actuar al marge de la legalitat espanyola. El cap de l'Estat, el monarca Felip VI, ha posat aquest vespre, en el seu tradicional missatge de Nadal, el colofó avisant l'independentisme que ha de renunciar al seu projecte polític si vol preservar "la convivència" a Catalunya. Del contrari, ha dit, "només es generarà discòrdia, incertesa, desànim i empobriment". Del seu missatge se'n desprèn que, per assegurar la unitat d'Espanya, l'Estat no afluixarà.

Ha estat el seu primer gran discurs sobre la situació català després del seu contundent missatge institucional del 3 d'octubre, poques hores després del referèndum de l'1-O, brutalment reprimit, i en un dia d'aturada de país i manifestacions multitudinàries. En aquella amenaçadora intervenció no va tenir cap gest cap a les víctimes policials ni va mostrar cap empatia cap als catalans que havien votat sí. En el missatge nadalenc el patró ha estat similar. Felip VI, que ha dictat el seu discurs des la sala d'audiències del Palau de la Zarzuela, ha afirmat que quan "els principis bàsics" que marca la Constitució "es trenquen, la convivència primer es deteriora i després es fa inviable".

La resposta a la majoria absoluta independentista no passa per oferir reformes de cap tipus. Només al final del discurs, i quan ja havia tancat la carpeta catalana, ha afirmat que la seva és una Espanya "serena però en moviment" que està disposada a "evolucionar i adaptar-se als nous temps". De la possibilitat d'una reforma constitucional -el PSOE va obtenir un compromís del PP d'explorar-la abans que s'apliqués el 155 però ara Rajoy se n'ha desentès- no n'ha dit res.

2017, un any difícil

Felip VI ha reconegut que el procés català ha convertit el 2017 en un any “sens dubte difícil” malgrat que la República que es va proclamar el 27 d'octubre no s'ha fet efectiva. El camí ara no es pot reprendre perquè és sinònim, per la negativa a negociar de l'Estat que ha donat a entendre, "d'enfrontament o exclusió". El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que espera poder tornar de Bèlgica sense ser detingut per ser investit pel nou Parlament, esperava una "rectificació" del monarca, també instada per la seva llista, Junts per Catalunya, que no s'ha produït. El cap de l'Estat ha afirmat que la via independentista només generarà “discòrdia, incertesa, desànim i empobriment moral, cívic i –per descomptat– econòmic de tota una societat”.

Puigdemont esperava una "rectificació" del rei però aquest segueix encastellat en que el camí cap a l'estat propi és sinònim "d'enfrontament"

No hi ha oferta política en forma de millora del finançament, bilateralitat o reforma constitucional per contrarestar les raons del sí. L'oferta és l'actual Espanya, a la que Felip VI s'ha referit amb ufanisme: "Una Espanya oberta i solidària, no tancada en sí mateixa; una Espanya que reconeix i respecta les diferències, la nostra pluralitat i diversitat, amb esperit integrador; una Espanya inspirada en una irrenunciable voluntat de concòrdia", ha dit. Aquest és el país que, al seu entendre, acull els catalans, independentistes o no. Un país que ha estat possible edificar davant adversitats com el procés o el cop del 23-F (s'hi ha referit de forma indirecta intentant traçar un paral·lelisme) pel "compromís sentit, ferm i compromès dels espanyols amb l'actual Espanya democràtica".

Pot dir-se però no fer-se

El país que ell governa, on admet que no tot han estat "encerts" i encara hi ha "situacions difícils i complexes a corregir", és "una democràcia madura, on qualsevol pot defensar i contrastar, lliure i democràticament, opinions i idees, però no imposar les pròpies en front els drets dels altres". És a dir, l'independentisme es pot expressar però no realitzar, i menys unilateralment.

Catalunya és l'estrella en un discurs que TV3 no ha emès i que no s'ha mogut del tòpic en temes delicats com les pensions o la corrupció

Catalunya ha estat l'estrella del discurs que, com va avançar dissabte NacióDigital i per segon any consecutiu, no ha emès TV3 però sí el 3.24. Felip VI, que espera que 2018 sigui “molt millor”, ha optat per un to autocomplaent i, en el tram final, ha dedicat breus notes a temes d'actualitat com l'economia (sense cap referència a la crisi del sistema de pensions), la corrupció (aquest any s'ha dictat sentència contra el seu cunyat i la seva germana per corrupció), Europa, la violència de gènere, el jihadisme i, per donar un toc més actual i abordar un assumpte que el seu pare obviava, el medi ambient. En tots ells cap proposta concreta o idea destacable més enllà dels llocs comuns.

En relació a Catalunya, això sí, un discurs fort en la línia del bloc del 155. Cap rectificació o concessió a Zarzuela. Només un "Bon Nadal" en català i en les altres llengües oficials de l'Estat.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (25-12-2017)