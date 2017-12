TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Homenatge a Francesc Macià marcat per les absències. La dels dirigents independentistes a la presó i a l'exili, però també la d'unes institucions catalanes encara intervingudes pel govern espanyol. Tot plegat, un 84è anivesari de la mort de l'expresident atípic, en què el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut participar malgrat ser a Brussel·les. Han estat els consellers Josep Rull i Jordi Turull els que, després de fer una ofrena floral el nom de la Generalitat, han posat veu a les paraules de Puigdemont, que a través d'una carta ha denunciat que Catalunya viu en un “estat de persecució de les idees legítimes, democràtiques i no violentes”.

Des de Brussel·les, Puigdemont ha volgut retre homenatge a un president amb qui ha traçat alguns paral·lelismes, ja que Macià també va proclamar la República: "Recordem un home que també va patir persecució i exili per fer possible la demanda de tot un poble", ha subratllat el president de la Generalitat en el seu text. "Som els continuadors d'una llarga cadena d'esforços i sacrificis per restaurar, mantenir i defensar les nostres institucions històriques", ha afegit.

El president de la Generalitat ha volgut estar així present en un acte d'homenatge a Macià -en el 84è aniversari de la seva mort- condicionat pel context polític. Tot just quatre dies després de les eleccions, l'independentisme ha aparcat qualsevol debat sobre la investidura, i ha centrat les seves intervencions a demanar la llibertat dels presos, respondre al discurs del rei i exigir l'aixecament de la intervenció de la Generalitat.

Els secretaris generals mantenen la representació del Govern

La intervenció s'ha fet evident també amb l'ofrena feta pel govern de la Generalitat. Amb l'executiu intervingut i els consellers cessats a través del 155, han estat els secretaris generals dels diferents departaments els que han mantingut viu l'homenatge de la Generalitat a l'home que un dia la va presidir, posant una corona de flors al peu de la tomba de Macià -al cementiri de Montjuïc- en nom de la institució.

Abans, també havia passat per la tomba de Macià la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que preguntada per si voldria tornar a exercir el càrrec en la legislatura que comença ha dit que aquesta és "una decisió personal" que prendrà quan correspongui. L'independentisme ha evitat, de fet, embrancar-se avui en debats sobre escenaris futurs, i només el portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, s'ha mullat en mostrar-se conveçut que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà de Brussel·les perquè així ho han volgut els catalans.

