TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Milers de persones van participar en la cantada de nadales 'Un cant a la llibertat', que van organitzar Òmnium Cultural, l'ANC i Músics per la Llibertat a diferents municipis catalans per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. El groc, com no podia ser d'una altra manera, va tenir un gran protagonisme, ja que els cantaires portaven barrets de Pare Noel d'aquest color. En el cas de Barcelona, la cantada es va celebrar al costat de la presó Model amb 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana. També hi va haver cantada a Tarragona, Lleida i Girona, així com a Sant Vicenç dels Horts i Santa Perpètua de Mogoda, municipis de Junqueras i de Cuixart, respectivament.

La primera peça que es va interpretar va ser l'adaptació de la cançó 'Quan somrius', de Josep Thió, feta expressament per a l'ocasió. Avui Crida per la Democràcia ha publicat un vídeo que ja ha començat a circular per les xarxes per recordar l'acte.

Informa:ARA.CAT (25-12-2017)