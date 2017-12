TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

És la matinada d'un dia indeterminat d'aquesta setmana, NacióDigital és convidada a entrar a un xat per parlar en exclusiva amb Anonymous, el grup hacktivista que ha protagonitzat constants atacs a objectius del govern espanyol des del passat mes de setembre.

Bombardejos i expropiacions de bases de dades conformen la guerra d'Anonymous "en protesta contra el feixisme espanyol", segons expliquen. La cinquena fase de l'#OpCatalunya no s'atura després de les eleccions. Anonymous i Catalonia Cyber Army (un altre grup hacktivista) diuen que seguiran els atacs, almenys fins després de festes.

Anàlisi de les dades robades

La nit del 21-D, la multinacional Indra -encarregada de la difusió de la informació provisional de les eleccions- va rebre un fortíssim atac d'aquests dos grups de hacktivistes. El bombardeig contra Indra va durar hores, fins a fer caure la seva web principal i robar-li una quantitat indeterminada d'informació.

Els hacktivistes han analitzat aquests dies les dades robades i hi haurien trobat- segons publica Catalonia Cyber Army- 500 números de targetes de crèdit, amb caducitat i número CVV (Card Verification Value), suposadament de CaixaBank. Al botí hi hauria també un altre llistat complet de targetes i adreces de correu electrònic. No és segur que aquestes targetes siguin reals, donat que la informació que apareix a les captures de pantalla podria haver estat modificada.

La nit de les eleccions, Anonymous i Catalonia Cyber Army haurien robat també informació de la corporació de videojocs amb seu a Barcelona Tangelo Games, així com del Centre Nacional d'Intel·ligència, d'on van treure el llistat dels ordinadors de la seva xarxa, una informació que pot servir a qui la vulgui hackejar.

Més web tombades

Els atacs han seguit en les darreres 48 hores: els hacktivistes han tombat els webs de Cs al Parlament de Catalunya, l'Administración.gob.es, Ferrovial i l'empresa de màrqueting Exytec, que gestiona alguns dominis del govern espanyol.

"Volem fer constar que els líders que lluiten pel país no estan sols", diu

Anonymous i Catalonia Cyber Army consideren que aquests atacs "molt possiblement mai ensorraran un govern. Però el nostre objectiu és fer que la gent prengui consciència de temes on hi ha altra gent que pateix injustícies. Fer que les persones que lluiten a primera línia sàpiguen que hi ha gent a tot el món que també lluita per ells, que no estan sols".

Ciberatacs a dojo

El llistat de webs que han hackejat en aquests dos dies impressiona: la Reial Acadèmia de Ciències, la Cambra Espanyola de Comerç i Indústria, l'Associació de Premsa Professional, l'Institut Madrileny d'Estudis Documentals, l'Enciclopèdia Digital d'Andalusia, Aragó Digital, News Espanya, Fòrum Astúries, Institut Madrileny d'Estudis Documentals, Universitat de Huelva, Universitat de Valladolid, el Servei Regional d'Investigació i Desenvolupament Agroalimentari del Principat d'Astúries i els ajuntaments d'Ermua (Biscaia), San Javier (Múrcia), Brea d'Aragó (Saragossa), Cervera de Pisuerga (Palència), Hita (Guadalajara), Panticosa (Osca), Valverde d'Alcalà(Madrid), Nava del Rey (Valladolid), Faura (València) i continuen.

"Que sigui il·legal, no vol dir que no sigui el camí correcte"

"Els atacs no pararan", asseguren Anonymous. Els preguntem d'on treuen el temps per dedicar-se a això, si potser és una feina pagada: "No és cap feina, alguns de nosaltres treballem al sector tecnològic". També expliquen que la majoria d'anons (com s'anomenen entre ells) "són com el ciutadà mitjà, normal i corrent, gent de qui no t'ho pensaries mai". La seva arma més eficaç són els bombardejos. I expliquen que "de mitjana no necessitem més de 5 minuts per tombar un web".

I no els fa por que els agafin?, preguntem. "Hem arribat a acceptar aquesta possibilitat i les seves conseqüències. Que una cosa sigui il·legal no vol dir que no sigui el camí correcte. I ens assegurem que la nostra seguretat sigui la prioritat en tot moment".

Abandonem els Anonymous a altes hores de la matinada i ells segueixen amb els atacs.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (25-12-2017)