TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Continuen les acusacions de la policia espanyola contra els dirigents i personalitats independentistes. El nou pas que ha fet ara la Guàrdia Civil ha estat redactar un informe per al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en què vincula més de 100 persones amb l'organització del referèndum, segons avança El País.

Com no podia ser d'altra manera, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Josep Lluís Trapero apareixen en el document de 109 pàgines, però s'hi afegeix també la figura de l'expresident Artur Mas, de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de la fins ara portaveu de la CUP, Anna Gabriel, de l'expresidenta del grup parlamentari dels anticapitalistes, Mireia Boya, i de la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras. I així fins a més de 100 noms.

De fet, el document aplega diversos informes sobre la qüestió catalana i, fins i tot, incorpora el nom de l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, per haver llegit un manifest a la concentració de l'11 de juny. La llista també inclou 14 integrants del Consell Assessor per a la Transició Nacional, liderat per Carles Viver i Pi-Sunyer.

Informa:ELNACIONAL.CAT (25-12-2017)