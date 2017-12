TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

"Un altre mite destrossat: el vot independentista creix sobretot al Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès"

Amb una major participació l'independentisme ha crescut especialment en les àrees on Ciutadans ha tret el millor resultat

Seda Hakobyan i Alexandre Solano

El 2015, un mes abans de les eleccions, El Mundo publicava un article d’anàlisi on explicava que la baixa participació en les eleccions al Parlament beneficiava els partits sobiranistes. Fins i tot, el candidat del PP, Xavier García Albiol assegurava que ‘amb un 72% o un 73% de participació global, als independentistes se’ls hi desmunta el chiringuito i se’ls hi acaba la broma’. També recollien un informe de Societat Civil Catalana que mantenia que les possibilitats de majoria absoluta pels independentistes ‘serien mínimes amb un 75% o un 80%’ de la participació.

La teoria ja es va veure superada el 2015, quan amb una participació del 77,55% a Catalunya, es va mantenir la majoria absoluta. Malgrat això, en aquestes eleccions del 21-D l’unionisme ha repetit el mateix missatge, afirmant que la mobilització de la ‘majoria silenciosa’, principalment en l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pel simple fet de concentrar-hi una gran part de la població amb orígens a la resta de l’Estat, anava a suposar un vot massiu a les formacions partidàries del 155 i per tant, la fi del procés independentista. Amb un 82% de participació, però, tampoc ha estat així. Ni de bon tros.

L’abstenció també suma independentistes



El cert és que l’aplicació de l’article 155, amb més de 200 acomiadaments a l’administració catalana, la detenció o persecució del govern català i les decisions partidistes de la Junta Electoral no han servit per vèncer i desmobilitzar l’independentisme, sinó que el que ha provocat és que s’hagi superat en 100.000 vots el resultat de fa dos anys, obtenint més vot fins i tot que l’1 d’octubre.

Absolutament en totes les comarques de Catalunya han augmentat els votants independentistes i fins i tot en set comarques s’ha ampliat l’avantatge i s’han guanyat més vots que Ciutadans, PP i PSC. El vot unionista ha augmentat però trobem que els abstencionistes no eren només d’aquest perfil, sinó que un 38% d’aquests nous votants ho han fet per ERC, CUP o JxCAT.

També trobem que en set comarques ha augmentat més el vot independentista que l’increment que han tingut Ciutadans, PSC i PP. Per tant, s’ha ampliat la diferència entre els dos blocs. Les comarques es concentren a Lleida – Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Segrià i Urgell), a Lleida ciutat, on s’ha superat per primer cop el 50% del vot independentista, el Moianès i sobretot destaca les Terres de l’Ebre: al Baix Ebre, el 80% de nous votants són independentistes, un 74% el Montsià i 66% a Ribera d’Ebre.

La capacitat, no només de retenir els votants de la gran mobilització feta ja el 2015, sinó d’incrementar-los arreu explica perquè s’ha mantingut la majoria. Les enquestes apuntaven al fet que JxCAT, ERC i CUP podien perdre fins a tres escons a Barcelona i un o dos escons tant a Lleida, com a Tarragona i a Girona. El cert és que finalment només ha baixat un escó a Barcelona i Tarragona, i s’ha mantingut a Girona i Lleida, demarcació on les forces de la República han augmentat el percentatge de vot.

El creixement s’ha produït també on hi ha més població. Justament en l’AMB, que havia de servir d’ariet contra l’independentisme, és on s’ha aconseguit la majoria de nous votants independentistes, aquells que han permès mantenir la majoria absoluta.

L’independentisme metropolità



En les nou comarques on ha estat primera força Ciutadans s’han guanyat 66.612 votants independentistes més que el 2015, més de la meitat dels nous vots aconseguits en total per les forces independentistes. Concretament al Barcelonès, Baix Llobregat i al Vallès hi ha 52.613 nous vots .

Municipi % independentista

2015 2017

Badalona 31,05 32,72

Cerdanyola del Vallès 36,03 36,20

Cornellà del Llobregat 21,89 23,44

Hospitalet del Llobregat 24,88 25,83

Mataró 41,9 42,18

Montcada i Reixac 30,67 32,30

El Prat del Llobregat 24,92 26,62

Sant Boi del Llobregat 26,72 28,49

Sant Vicenç dels Horts 32,53 34

Augment del percentatge independentista en alguns municipis de l’AMB

Els analistes i les enquestes apuntaven que un augment del vot en aquests municipis beneficiava als contraris a la independència, però en realitat no ha estat així. Tot i la mobilització de nou votant unionistes, trobem que en molts municipis el percentatge independentista ha augmentat, encara que sigui poc, degut a l’alta participació dels dos blocs, i amb això la mobilització ha beneficiat els republicans.

Per tant, el fet de hagi guanyat Ciutadans en aquestes zones, més enllà d’un augment també de les forces unionistes, es deu principalment a la concentració de vot unionista en Ciutadans, bàsicament per la paràlisi del PSC i l’enfonsament del PP i al el fet que aquest cop Junts pel Sí es presentés per separat.

Destaca, entre altres, l’augment del vot a l’independentisme a Badalona (+4.228), l’Hospitalet de Llobregat (+3.885), Terrassa (+3.746), Sabadell (+2.399), Mataró (+2.253), Santa Coloma (+2.068), Sant Boi (+1.932) o Cornellà (+1.577). També en el districte barceloní de Nou Barris (+2.395).

És molt significatiu en aquest sentit que els tres municipis que van tenir menys suport independentista el 2015, han incrementat el seu suport, tant Badia del Vallès, del 14,60% al 18,34% (415 votants més), Santa Coloma de Gramenet, del 19,2% al 21,28% (+2.068), com La Llagosta, del 19,08% al 21,5% (+298).

Òbviament, els partits i entitats han de fer molta feina per fer arribar el seu discurs en molts barris i ciutats, però aquesta gran mobilització invalida una de les excuses que impedia entrar amb més força, barri a barri, veí a veí i associació a associació per explicar per què el projecte independentista beneficia a tothom. I és que s’excusava en què la presència de certs partits podria ser vist com ‘una provocació’ i mobilitzar els abstencionistes habituals.

Clau les llistes separades?



Un dels grans debats de la precampanya ha estat si era positiu presentar-se amb llistes separades o era millor idea la llista única. El cert és que fent els càlculs i sumant els vots d’ERC i JxCAT en una única candidatura no canviaria el repartiment d’escons, encara que sí que s’hagués obtingut la primera força per davant de Ciutadans.

En l’escenari que sí que canviaria és si les tres candidatures independentistes haguessin anat unides. En aquest cas, la llista de país hauria obtingut tres escons més que la suma de JxCAT, ERC i CUP, amb 73 escons, mentre Ciutadans hauria perdut tres seients. Això cal aclarir, però, que serien els efectes mecànics que no poden tenir en compte quanta gent hauria deixat de votar independentista si hagués hagut de votar una sola candidatura. De fet no està tan clar que una sola candidatura hagués estat capaç d’aglutinar tot aquest vot.

Trobem indicis que ens mostren el contrari. Si bé Junts per Catalunya ha estat la força més votada en prop de 700 municipis, en els llocs on el suport independentista és més baix sembla haver resultat beneficiosa l’existència de tres llistes.

En les Terres de l’Ebre, on ha guanyat ERC, trobem que les forces republicanes han guanyat més vot fins i tot que les forces unionistes, i a més, a diferència de la resta del país, el PSC ha perdut centenars de vots al Baix Ebre, Montsià i Ribera d’Ebre.

També ho trobem en la rodalia de Barcelona. Per exemple a Santa Coloma de Gramenet, la candidatura d’ERC (8.068 vots) ha obtingut més vots que els que Junts pel Sí (JxSí), 7.815 va assolir el 2015. Cal afegir a aquestes dades un suport també important a JxCAT (3.359 vots), cosa que ha fet que tot i la pèrdua de vots de la CUP, que les forces independentistes augmentessin en més de 2.000 vots el seu resultat.

Podem per tant intuir que una llista independentista i transversal no tindria tanta capacitat d’atraure vot com el que poden fer els matisos. Aquesta disputa d’un vot catalanista i esquerrà es mostra en una enquesta electoral, on un 8,8% dels indecisos dubtaven entre votar els comuns o votar ERC i un 4,4% dubtava entre ERC i el PSC.

El més beneficiós dels resultats és que, tot i el que predeien alguns analistes, l’independentisme no ha tocat sostre, i millora resultat elecció rere elecció, fins i tot allà on té menys suport.

Informa:VILAWEB.CAT (26-12-2017)