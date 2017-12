TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Cantar nadales per Nadal i a favor de la llibertat dels presos pot comportar que la policia espanyola t'identifiqui. Això és el que els va passar a dues persones que cantaven a la plaça de Cort, a Palma, segons ha informat el Diari de Balears. Els fets han passat aquest dilluns durant un petit acte convocat pels "Músics per la llibertat", que des de fa unes setmanes organitzen concerts per reclamar l'alliberament dels presos.

Segons informa el diari, la policia espanyola ha identificat els responsables de l'acte. Un dels afectats, un home jubilat, ha explicat que l'agent li ha demanat la documentació titllant-lo de cabecilla. El ciutadà ha resposta que tan sols cantava nadales davant de l'ajuntament de la seva localitat "com molts d'altres arreu dels Països Catalans per demanar l'alliberament dels presos polítics".

Entre d'altres cançons s'han interpretat El Cant dels ocells i Santa Nit en un petit concert que ha aplegat una vintena de persones sota la consigna "Llibertat per a tots els presos polítics".

Informa:VILAWEB.CAT (26-12-2017)