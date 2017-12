TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Entre les reaccions al 21-D hi ha la popularització d'un nou concepte que, tot i existir des del 2012, en els últims dies s'ha popularitzat fins a convertir-se en 'trending topic' a Twitter. És Tabàrnia, un neologisme format pels topònims Tarragona i Barcelona que, segons els seus impulsors, integra les comarques on els partits constitucionalistes han estat votats majoritàriament. La plataforma Bcn is not Cat' ha creat el mapa, que promou la fractura territorial entre aquesta zona i la resta de Catalunya. Apel·la a la construcció d'una nova comunitat autònoma amb aquestes comarques escindida de la resta de Catalunya, han demanat un referèndum per decidir-ho i fins i tot han ideat una bandera pròpia.

"M'estimo més una Barcelona fora de Catalunya que una Catalunya fora d'Espanya", va assegurar la presidenta de la plataforma, Carla Arrufat, en una entrevista a Elmagacin.com. Però el que és destacable d'aquesta iniciativa és que representants polítics com els líders de Ciutadans, Albert Rivera i Inés Arrimadas, se n'hagin fet ressò en els seus comptes de Twitter. Tot i que sense posicionar-se clarament a favor de la iniciativa, tots dos li han donat publicitat. El primer ha assegurat que "si els nacionalistes al·leguen l'inexistent dret a decidir, qualsevol pot fer-ho". La líder del partit taronja a Catalunya, per la seva banda, ho ha posat com a exemple que "el nacionalisme defensa una Catalunya homogènia i xoca fàcilment contra les seves pròpies contradiccions", i recomana directament informar-se sobre "què és Tabàrnia".

El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad