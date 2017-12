TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

L'exministre d'Exteriors espanyol José Manuel García Margallo ha instat Mariano Rajoy a canviar "de jugadors o de jugadores" després dels mals resultats que ha obtingut el PP al 21-D. Margallo no s'ha estalviat les crítiques i ha avisat el líder popular que si no fa canvis "seran substituïts per partits nous" en les pròximes eleccions.

"Hem d'examinar per què hem jugat malament, quina tàctica hem utilitzat malament i si hem de seguir amb els mateixos jugadors que estaven jugant", ha afirmat en una entrevist a La Sexta. Margallo ha demanat també al seu partit que reconegui la realitat perquè el resultat de les eleccions catalanes és "molt dolent" per Espanya i pel PP perquè permetrà un nou govern independentista.

L'exministre ha criticat també que el PP carregui ara contra Ciutadans i "intenti culpar els guanyadors". Fent una comparació amb el món futbolístic, Margallo ha dit que no es plantejaria mai "culpar el Barça per haver fet una gran segona part" i haver guanyat el Reial Madrid el passat dissabte (els blaugrana es van imposar per 0 a 3).



D'altra el secretari d'Estudis del PP català, Juan Arza, ha dimitit del seu càrrec després dels mals resultats de la formació a les eleccions del 21-D, en què només van aconseguir quatre diputats (set menys que al 27-S). Segons ha anunciat al seu Twitter, Arza va presentar la seva dimissió el passat divendres, tot just un dia després de les eleccions: "Divendres passat vaig dimitir com a Secretari d'Estudis del PP de Catalunya. La societat ens exigeix una renovació urgent". Segons ha informat Catalunya Informació, el ja exsecretari d'Estudis ha demanat un congrés extraordinari i que el partit deixi d'obeir en tot a la direcció del partit a Madrid.

Informa:NACIODIGITAL.CAT ( 26-12-2017)