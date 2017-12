TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que a la policia "no li tremolarà el pols" si cal detenir més càrrecs a Catalunya. En una entrevista al diari digital d'ultradreta Ok diario, Zoido ha assegurat que "la Justícia i la policia judicial són independents". Preguntat per la imputació de Marta Rovira (ERC), i sobre Elsa Artadi (JxCat), com a mà dreta de Puigdemont, el ministre ha etzibat que "si cal detenir nous càrrecs, se'ls detindrà", encara que siguin "nous càrrecs electes" després del 21-D. Són les primeres valoracions que fa el ministre després de les eleccions. La lectura que en fa és que "el vot no independentista és superior al vot independentista".

En la seva opinió, a mesura que s'han anat celebrat eleccions, el vot independentista ha anat disminuint. "És cert que en menor mesura del què nosaltres hauríem desitjat, però és veritat que ha anat disminuint", ha declarat el ministre. "No perdem de vista que en les anteriors eleccions ells tenien 72 diputats i ara en tenen 70. I cal recordar que prèviament havien arribat a tenir 76 i 74 diputats", ha afegit Zoido.

"Si la Justícia dóna l'odre de detenir es detindrà i si dóna l'odre de portar a presó, es portarà", ha declarat. "No sé fins on arribarà tota la investigació judicial del que va ocórrer l'1 d'octubre, però el que està clar és que la responsabilitat no acaba amb els que feien una declaració puntual. Serà la investigació judicial la que determini quins han intervingut, però s'arribarà fins al final", ha puntualitzat Zoido. Durant l'entrevista el ministre ha reiterat que "nosaltres mantenim la divisió de poders". A partir d'aquí, Zodio ha afirmat que "vivim en un estat de dret i cal tenir en compte que fins que no hi hagi una sentència ferma que prohibeixi determinats drets, ells poden presentar i elegir les persones que els representen en determinades llistes". Amb tot, el ministre etziba que "les seves conseqüències tindran".

Informa:ELMON.CAT (26-12-2017)