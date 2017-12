TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí a les portes de l'Ajuntament de Reus per donar suport als dos regidors de la CUP Oriol Ciurana i Marta Llorens, sobre els quals dimarts s'havia decretat una ordre de detenció pel cas 1 d'octubre.

La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Reus n'havia ordenat la detenció després que haguessin estat citats dos cops a declarar – no hi van anar adduint que no reconeixen la justícia espanyola– per un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra la policia estatal. Inicialment van ser tres els regidors de la CUP de Reus citats, però una regidora va ser citada una única vegada i, per tant, no hi va haver una doble negativa a acudir a declarar, com en el cas dels dos altres regidors.

Rebuts entre aplaudiments i abraçades, Ciurana i Llorens han afirmat, abans de ser detinguts, que no es penedeixen de res. Els dos cupaires s'han negat a comparèixer dues vegades davant del jutge per declarar sobre el delicte d'odi que se'ls imputa –juntament amb altres regidors i l'alcalde, Carles Pellicer–, pel manifest que van llegir contra les càrregues policials de l'1-O. En aquesta mateixa causa també s'hi inclouen els 'escraches' durant unes manifestacions en contra de la policia espanyola, allotjada a l'Hotel Gaudí. "I la repressió segueix; estem encausades per fer ús de la llibertat d'expressió i de manifestar-nos, però ho tornaríem a fer i ho repetiríem les vegades que fos necessari", ha dit Llorens.

