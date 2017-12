TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

La cap de Delicte Fiscal d'Hisenda, Caridad Gómez Mourelo, assegura a la jutge que Cristiano Ronaldo hauria d'anar a la presó per defraudar 14,7 milions d'euros. Aquesta és la nova informació que treu El Mundo sobre el cas de frau fiscal del futbolista del Reial Madrid.

"Sincerament, tenim persones a la presó per haver deixat de pagar 125.000 euros", va assegurar Gómez Mourelo en la compareixença com a perit davant del Jutjat de Primera Instància número u de Pozuelo de Alarcón. Al mateix temps afirma que els gairebé quinze milions defraudats són una "quantitat importantíssima".

En la mateixa declaració del 7 de desembre a la qual ha tingut accés El Mundo, la cap de Delicte Fiscal d'Hisenda parla molt clar d'un cas d'ocultació per part de Cristiano Ronaldo. Gómez Moruelo afegeix les paraules "testaferros i paradisos fiscals" per definir uns actes que, per ella, haurien d'haver-lo fet entrar a la presó. També explica com Cristiano va emprar la seva societat offshore Tollin Associates perquè "crec que no es van a assabentar que és meva (de Cristiano) i, per tant, ja veuré quant declaro, ja m'ho administraré. Perquè és molt difícil que m'ho controlin", i perquè serveix "com a instrument perquè s'hi faci el cobrament i, per tant, si es fan preguntes als possibles clients que compren aquests serveis i aquests drets d'imatge, que mai ho lliguin a aquesta persona".

Un atac constant contra la defensa del futbolista portuguès del Reial Madrid. De les declaracions de Gómez Mourelo s’extreu que els actes de Cristiano Ronaldo tenen "òbviament una finalitat d'ocultació i una finalitat de no tributació en el moment en què passa".

Informa:ELNACIONAL.CAT (27-12-2017)