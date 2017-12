TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Junts per Catalunya, ERC i la CUP ja han començat a negociar la formació de la mesa del Parlament. Si més no, així ho ha anunciat Jordi Turull en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio: “Hem iniciat els contactes preliminars per a la constitució de la Mesa del Parlament, que és el pas previ per a la investidura del president”, uns contactes “molt importants” perquè la constitució d’aquest òrgan és, al seu entendre, més necessària que mai.

“Sempre hem dit que l’objectiu és restituir el que mai s’hauria d’haver alterat i això inclou la Mesa del Parlament -ha fegit- però, evidentment, hi ha també una decisió de caire personal”, que haurà de prendre Carme Forcadell.

Sobre el possible retorn del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Turull ha assegurat que la seva intenció és tornar, però ha subratllat que la pressió “s’ha de posar a l’estat”. “No s’ha de posar la pressió a Brussel·les, la pressió ha de ser per a l’Estat. I les declaracions dels últims dies sembla que indiquen que no han volgut entendre el que han dit els catalans a les urnes”, ha afirmat. I s’ha preguntat: “L’Estat no permetrà que un president elegit a les urnes, que encara no ha estat condemnat per res, prengui possessió?”. Ara bé, dit això, ha admès: “Tampoc donarem massa pistes del que farem perquè ja sabem com les gasten”.

En aquesta línia, Turull ha tornat a reivindicar que cal fer política. “Demanem que es faci política, política en majúscules. Hi ha una realitat que no poden obviar, que és la que ha manifestat el poble de Catalunya a les urnes i l’’Estat fins ara no ha volgut ni escoltar”.

Jordi Turull també ha avançat que no li consta cap contacte entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy. “I és trist perquè quan hi ha una apel·lació al diàleg ell podria escollir la forma d’aquest diàleg: més pública, més privada ... però insisteixen tossuts en el no diàleg”, ha dit.

I respecte al seu possible paper en el futur nou govern ha insistits que està “a disposició del president de la Generalitat de Catalunya per fer, si així ho decideix, el que estàvem fent abans del 155”. “Crec que és la imatge més potent que es pot donar: que sigui el president Puigdemont qui digui quin càrrec hem d’ocupar i no el senyor Rajoy”.

Finalment, s’ha mostrat a favor de tot allò que generi concòrdia en el Parlament de Catalunya. “No hi ha cap problema per parlar amb Ciutadans. Reconeixem que han tret molt bon resultat, és una realitat que hi ha a Catalunya i no la podem obviar”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-12-2017)