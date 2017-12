TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Després de Nadal i Sant Esteve, els partits comencen a engreixar la maquinària de les negociacions per formar Govern. Malgrat que el més urgent és acordar la composició de la mesa del Parlament, no s'oblida la formació del Govern i qui el podrà presidir.

Junts per Catalunya ha posat avui per primera vegada sobre la taula la possibilitat d'investir Carles Puigdemont per “via telemàtica”. Ho ha apuntat avui Jordi Turull a El matí de Catalunya Ràdio que ha assegurat que "miraran totes les possibilitats".

Turull, que ha manifestat la voluntat de continuar com a conseller de Presidència, també ha assegurat que el pròxim govern de la Generalitat "farà efectiu el mandat dels ciutadans que va sorgir de les urnes l'1-O i el 21-D".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (27-12-2017)