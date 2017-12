TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Les eleccions del 21-D van dibuixar un tendència clara a Catalunya i els partits independentistes van tornar a aconseguir la majoria absoluta amb 70 diputats dels 135 que hi ha en total. Això és el que els eurodiputats Ramon Tremosa, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras han volgut recordar a la Unió Europea per exigir-li que sigui coherent amb els resultats dels comicis i li demanen que s'impliqui en la qüestió catalana perquè "aquesta situació necessita una solució política".

Subratllant que el partit que governa a l'Estat espanyol i el responsable directe de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, la carta posa de relleu que precisament el PP ha estat la formació més malparada d'aquestes eleccions i, justament en aquest sentit, retreue a la UE "haver donat crèdit" al president espanyol, Mariano Rajoy.

"Els resultats han deixat clar que es reafima Carles Puigdemont com el president legítim de Catalunya i Oriol Junqueras com a vicepresident", han assenyalat els tres eurodiputats, al mateix temps que aprofiten per demanar que tant Junqueras com Joaquim Forn i els Jordis surtin de la presó de seguida, així com que el president i els consellers en funcions que són a Bèlgica puguin tornar a Catalunya sense ser detinguts.

Victòria èpica

La carta, que es titula "Victòria èpica dels partits independentistes a les eleccions catalanes", posa damunt la taula que, si es tenen en compte els resultats dels comicis del 21-D, "els partits independentistes han de tenir l'oportunitat de restaurar el Govern o construir-ne un de nou".

I ho proposen així precisament perquè, malgrat tenir candidats empresonats i d'altres a l'exili, el sobiranisme s'ha tornat a imposar i amb més vots encara que el dia del referèndum, que molts van considerar que havia estat manipulat.

Davant d'això, la "majoria silenciosa" va anar a votar a les eleccions amb més participació de la història (un 82%) i, tot i així, no va aconseguir els vots suficients com per poder governar al Parlament. La carta acaba amb una fotografia d'un arbre de Nadal ple de llaços grocs i amb una felicitació per aquestes festes.

