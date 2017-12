TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Fa anys que l’escola catalana i el seu model d’immersió lingüística és objecte de discòrdia política per part de Ciutadans i PP. De fet, els taronges van fer de la seva lluita contra la immersió un dels seus objectius polítics. La bel·ligerància contra el sistema d’ensenyament català per part de les forces unionistes s’ha incrementat en els darrers mesos, sobretot després de l’1 d’octubre arribant a límits inversemblants.

Els serveis jurídics i els d’inspecció del departament d’Ensenyament rebut denúncies per adoctrinament que, fins i tot, freguen el ridícul. Possiblement el cas més cridaner és el d’un centre de Terrassa, -el nom del qual no s’ha volgut que trascendís- als que uns pares van denunciar per “simular un referèndum a classe”. L’expedient es va tancar perquè el fet denunciat era l’elecció del delegat i el sots-delegat de classe com es fa cada principi de curs. "Triar el delegat de classe és un referèndum i un acte polític", consideraven els pares a la denúncia.

L’anecdotari no acaba aquí, ni de bon tros. Un altre centre, en aquest cas de Berga, va ser denunciat a la Inspecció d’Ensenyament per ensenyar als alumnes a construir fanalets per la Cavalcada de Reis amb l’estelada. L’expedient de la denúncia incloïa fotografies d’un estant en una fira de Nadal on s’hi veia el logotipus de l’AMPA de l’escola mentre els nens feien les manualitats. Però la realitat n’era un altra i ben diferent.

La denúncia tot i ser cursada fa un mes es basava en una fotografia de 2013 que res tenia a veure ni amb l’escola ni amb l’AMPA. Sinó que els nens de la fotografies estaven en un estand de l’ANC, no eren ni alumnes de l’escola denunciada i el cartell de l’AMPA corresponia a un altre estand situat prop dels nens però que entrava dins la prespectiva de la fotografia.

Una altra de les denúncies recollides mostra el broc gros amb que es presenten. Uns pares van instar a la Inspecció a revisar els continguts de l’escola de Sabadell perquè “segons els horaris lectius no s’impartia castellà”.La Inspecció va haver d’explicar als pares que als horaris de classe no hi havia ni castellà ni cap altra assignatura concreta perquè l’escola traballava “per projectes”. És a dir, un sistema d’ensenyament reglat que no segueix un pauta d’horari ni de continguts estrictes i que els pares avalen amb la matriculació després d’assistir a presentacions o jornades portes obertes per constatar sobre el model educatiu del centre.

Una de les denúncies habituals per adoctrinament les cursen pares perquè suposadament a “classe de català no deixen respondre en castellà quan es pregunta a l’alumne”. "Denuncien que si els pregunten a català només els permeten respondre en català, perquè precisament són a classe de català", apunten les mateixes fonts. També s’afegeixen al rànquing de denúncies més interposades les queixes per banderes als edificis o rètols amb missatges polítics genèrics com “democràcia” o “Escola de tots”.

Però a més d’aquestes denúncies a la inspecció s’hi afegeixen casos més greus que han arribat a la seva judicialització malgrat la felblesa de les acusacions. En aquest grup s’hi compten els vuit docents de tres escoles de La Seu d’Urgell (Alt Urgell) que el jutjat d'instrucció número 1 del municipi manté com a investigats per un suposat delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O o els professorat de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) pels seus suposats comentaris despectius a classe sobre les càrregues policials del passat 1 d'octubre.

Informa:ELMON.CAT (28-12-2017)