TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Per primera vegada en els últims set anys (en el cas basc) i des del 1997 (en el cas català) no hi haurà partit de seleccions aquestes festes de Nadal. Ni Euskadi ni Catalunya no saltaran a la gespa per enfrontar-se a alguna de les seleccions reconegudes internacionalment i, de fet, el partit de desembre està en crisi. “La fórmula de partits amistosos per Nadal està esgotada, sens dubte”, explica Jon Redondo, director d’ Esport del Govern basc. “Ho subscric completament”, afegeix Gerard Figueras, secretari de l’ Esport de la Generalitat. Tots dos admeten que cal buscar noves idees.

El 2016 tots dos equips es van enfrontar a la selecció de Tunísia. El 28 de desembre, a Montilivi, Catalunya va empatar a tres gols. Dos dies més tard, a San Mamés, Euskadi es va imposar per 3-1. Però tot just hi havia 15.000 espectadors a les grades. “Ha estat molt trist, reflecteix el que la gent pensa”, va deixar anar Aritz Aduriz després del partit a Bilbao. Un any més tard la Federació Basca ha decidit fer una aturada i reflexionar. “Estem en converses amb ells –as­senyala Figueras– per buscar ­noves fórmules. Una competició de nacions, amb quatre o cinc ­seleccions com la nostra, Euskadi, Escòcia i alguna altra, per exemple”.

Des del Govern basc apunten a dos factors principals per explicar el descens d’espectadors. “Bona part del públic que durant dècades ha anat massivament a aquests partits ho feia, entre altres qüestions, per reclamar l’oficialitat de l’ Euskal Selekzioa: veure que no s’han fet passos porta a la frustració”, apunta Redondo. “A més –continua–, alguns dels matxs que s’han proposat no tenien l’atractiu que havien de tenir i el públic basc està acostumat a esdeveniments esportius de primer nivell”.

Figueras assenyala dos factors principals de la suspensió del tradicional partit de Catalunya. “Per una banda les dates, perquè, segons ens indiquen des de la Federació Catalana, el calendari internacional les ha reduït. I d’altra banda no podem ignorar la situació política catalana. Segons quins rivals no es volen arriscar a la possible mala interpretació d’un amistós amb Catalunya en aquests moments”.

El secretari de l’ Esport nega, tanmateix, que la intervenció de la Generalitat mitjançant l’article 155 hi tingui incidència directa. “Pel que fa al partit no, perquè es tracta d’una iniciativa estrictament privada. L’organitza la Catalana, que és, per dir-ho així, la propietària de la selecció catalana”. I Figueras insisteix: “Aquest partit era un esdeveniment molt potent fa uns anys, però és innegable que els darrers temps ha costat de trobar rivals de talla i no enganya el fet que en l’últim precedent el partit es va tras­lladar a un escenari de menys ­capacitat”.

De cara al futur, des d’Euskadi no es desborda precisament l’optimisme. El partit de Nadal s’havia disputat ininterrompudament des del 1993 fins al 2007 i, després de tres anys d’aturada, amb polèmica inclosa per la denominació del combinat com a Euskal Herria, un nom descartat per l’exlehendakari Ibarretxe i tot, l’esdeveniment es va tornar a reprendre el 2010. A més del repte contra Catalunya, que va ser un èxit de públic, entre els últims rivals bascos hi ha Bolívia, Tunísia i el Perú, seleccions de perfil baix i que han resultat poc atractives per al públic en unes dies també complicats.

En canvi, Figueras insisteix que el partit s’ha de jugar. Si no pels volts de Nadal, en un altre moment. “No tenim la més mínima intenció de passar un any en blanc. N’hem parlat amb la Federació Catalana i estem d’acord: d’aquí a la primavera cal aconseguir un partit contra un rival d’un bon nivell. Si no ha pogut ser ara, que sigui al març”, comenta. En el cas de Catalunya, els rivals més recents (Euskadi a part) han estat Tunísia, Cap Verd, Hondures, Nigèria... Lluny dels dos partits contra l’Argentina (2008 i 2009) o els que es van jugar contra el Brasil el 2002 i el 2004. L’historial de la selecció catalana es remunta al 1904.

Pel Govern basc tot hauria de passar pel reconeixement oficial, una condició complicada d’aconseguir però de la qual, assenyalen, gaudeixen “mig centenar de nacions que no són Estat i que competeixen oficialment”. Per això, insisteixen, la federació basca “ha de moure fitxa”. “Si volem recuperar la sintonia amb l’afició i fer un pas endavant –explica Redondo–, el més lògic seria jugar dins del calendari oficial, quan els rivals poden comptar amb tots els seus efectius, contra seleccions de nivell i jugant-s’hi alguna cosa”.

Informa:LAVANGUARDIAESPAÑOLA.COM (28-12-2017)

N.de la R.

Totes les coses que s'exposen aquí són perfectament vàlides. Ara bé, en el cas de la selecció catalana hauria estat molt atratiu un partit precisament aquest any. De segur que les grades s'haurien omplenat. Altra cosa és que molt rivals no hi vulguin jugar per a no comprometre's políticament. L'ombra d' Espanya és molt allargada...