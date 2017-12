TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Les ajudes al foment i la promoció de l'ús del valencià arribaran a l'àmbit cultural al llarg de l'any 2018. De la mateixa manera que els mitjans de comunicació, les entitats locals, les associacions sense ànim de lucre o les festes reben subvencions per contribuir a la visibilització del valencià. Les sales de cinema, els teatres, les llibreries i les agències de publicitat podran optar a unes ajudes que sumaran un import de 400.000 euros. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la direcció general de Política Lingüística, publicarà en els pròxims dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una ordre que estendrà, per primera vegada, les subvencions per al foment de la llengua pròpia a l'àmbit cultural privat.

Segons ha pogut saber Diari La Veu, aquesta línia d'ajudes estarà dividida en quatre modalitats, cadascuna dotada amb 100.000 euros. Una anirà destinada a les sales d'exhibició cinematogràfica que fomenten el consum de pel·lícules en valencià –també doblades o subtitulades. Per a assignar les ajudes es tindran en compte, entre d'altres, el nombre de pel·lícules programades i les sessions exhibides, les entrades venudes, les programacions de cicles específics i l'edició del material de difusió. Una altra modalitat anirà destinada a subvencionar les sales on es programen representacions teatrals en valencià. Les accions objecte d'aquestes ajudes contemplades en el Pressupost de la Generalitat per al 2018 són les de representació i de producció d'obres teatrals en valencià, puntuades segons el nombre d'obres de teatre i sessions, les entrades venudes, les programacions de cicles específics i l'edició del material de difusió, divulgació i informació.

La tercera de les modalitats que inclou aquesta nova línia d'ajudes va destinada a les llibreries i establiments de venda de llibres. El requisit per a poder optar-hi és que entre el 20 i el 50% del títols exhibits als aparadors de l'establiment i a les prestatgeries interiors siguen editats en valencià –sense comptar els materials curriculars. També podran optar a aquestes subvencions d'àmbit cultural les agències que elaboren campanyes de publicitat, excloent les encarregades per la Generalitat o les universitats públiques. Segons l'ordre, en la qual es detallen les accions concretes i la temporalització de la difusió, poden optar a les subvencions les empreses que es dediquen a la creació, producció i emissió de campanyes publicitàries en valencià o amb textos en valencià.

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, explica que aquestes noves ajudes tenen com a objectiu "establir una normalitat comunicativa en les indústries culturals del territori" i "beneficiar el màxim nombre possible empreses i entitats disposades a comunicar en la nostra llengua". El responsable d'Educació assenyala que amb l'elaboració d'aquesta ordre la Conselleria "entén la visibilització del valencià en els sectors culturals com una prioritat" alhora que "mostra el seu compromís amb la promoció i foment de l'ús del valencià".

L'ordre que es publicarà en els pròxims dies en el DOGV establirà les bases de les ajudes per a les quatre modalitats i posteriorment cada convocatòria establirà el termini i el lloc per a la presentació de les sol·licituds, a més de la puntuació concreta de cada criteri de valoració.

Segons les bases de les ajudes, les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit cultural són "compatibles" amb altres imports destinats a la mateixa finalitat atorgades per altres organismes i a l'obtenció d'altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. En tot cas, però, l'import de les ajudes concedit no podrà mai superar la despesa subvencionable realitzada. Per als criteris de valoració, expliquen les bases, a més de puntuar el fet de tindre els certificats de coneixements de valencià del personal de les empreses o entitats, també s'hi puntuarà, com es fa en altres convocatòries de la direcció general de Política Lingüística, els plans de promoció d'igualtat efectiva entre dones i homes, la integració de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius especialment desfavorits.

Quasi 8 milions per a promoció del valencià

Amb aquesta nova convocatòria d'ajudes per al sector cultural s'amplien les línies de subvencions de la Conselleria d'Educació per al foment del valencià. En l'exercici 2018 l'import total de les ajudes arribarà als 7,7 milions repartits en set convocatòries diferents. Als 400.000 euros per a sales de cinema, teatres, llibreries i agències de publicitat, cal sumar unes ajudes inèdites fins al moment i també està previst que es publiquen les bases pròximament. Es tracta de les subvencions al foment del valencià en empreses, comerços i indústries, que comptaran amb un pressupost d'un milió d'euros.

La Conselleria d'Educació també subvencionarà en 2018 el foment de la llengua pròpia en comerços, empreses i indústries. / DIARI LA VEU

En 2018 es tornaran a convocar les ajudes per als mitjans de comunicació que editen continguts en valencià, dotades amb 2,85 milions d'euros; les del foment del valencià per a associacions i entitats sense ànim de lucre, dotades amb 1,94 milions; les destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, previstes amb 1,22 milions; les de l'àmbit festiu, que reconeixen amb ajudes de 200.000 euros el foment del valencià en les Falles, les Fogueres, la Magdalena i els Moros i Cristians, i les destinades al foment del multilingüisme en l'àmbit social, que en 2018 sumaran un import de 110.000 euros.

Informa:LAVEUPV.COM (28-12-2017)