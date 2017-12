TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Abordar la investidura. Aquest és l'objectiu del viatge de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que volarà en els propers dies cap a Brussel·les a reunir-se amb el president en funcions, Carles Puigdemont, per blindar la majora absoluta independentista i assegurar la presidència de la Mesa del Parlament després de les eleccions de 21-D.

Així ho avança El Confidencial, que explica que Rovira demanarà a Puigdemont que entre JuntsXCat i ERC renunciïn, almenys, a quatre dels vuit diputats que són a la presó o a l'exili per així assegurar-se la majoria independentista, però també li proposarà que si Junqueras surt de la presó el proper 4 de gener, quan està citat a declarar al Tribunal Suprem, se'l tingui en compte per presidir la Generalitat, així com que Carme Forcadell torni a ser la presidenta del Parlament.

La secretària d'ERC demanarà la renúncia dels diputats perquè tres diputats electes són a la presó i cinc a Brussel·les i, per tant, l'independentisme pot perdre 8 diputats i perdre la majoria absoluta. De fet, els diputats poden recollir la seva acta a distància, però no poden prendre possessió del càrrec si no van físicament al Parlament. Els candidats empresonats sí que podrien ser alliberats per recollir-la, però, els que són a Brussel·les no podrien tornar a Catalunya perquè serien detinguts.

Eleccions excepcionals

A més a més, en circumstàncies habituals és el president de la Generalitat qui convoca la sessió constitutiva del nou Parlament. En aquest cas, però, el govern de Carles Puigdemont està cessat, per la qual cosa la responsabilitat recau sobre l’executiu central.

El dirigent de Ciutadans Carlos Carrizosa ja va culpar ahir el PSC i el PP del fet que no es pot formar un govern unionista, a causa dels seus mals resultats electorals. "Nosaltres hem aprovat amb nota. Ells, en canvi, han suspès estrepitosament i per això no podem formar govern en no tenir una majoria suficient", va indicar en una entrevista a 8TV.

Avui, a més, ha demanat governar per tots els catalans perquè "hi ha un gran percentatge de gent que no és independentista" però que per realitzar-ho cal "arribar a solucions amb els independentistes". Mentrestant, el PP ha tornat a carregar contra Ciutadans per cedir la iniciativa als independentistes i no intentar formar govern a Catalunya després d'haver estat la primera força. "Al·lèrgia a governar i decidir, se'n diu", va afirmar el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo​.

Informa:ELNACIONAL.CAT (28-12-2017)