TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

Una reforma del reglament del Parlament per incloure la possible investidura telemàtica de Carles Puigdemont, encara que sigui només com a premissa teòrica, ja mobilitza els tècnics del govern de Mariano Rajoy i també alerta al Tribunal Constitucional, segons fonts consultades per ARA. Davant aquesta hipotètica reforma, l'advocat de l'Estat presentaria recurs d'inconstitucionalitat. I el TC, en virtut de l'article 161.2, suspendria automàticament l'aplicació de la reforma.

Al mateix temps, requeriria a la mesa del Parlament i al seu president o presidenta que respecti la decisió i s'abstingui de continuar endavant davant un possible delicte de desobediència. A més, una investidura telemàtica comportaria, per la connexió Madrid-Brussel·les, certes despeses que podrien ser qualificades com a malversació de fons públics.

Al centre d'aquest escenari hi hauria la presidència del Parlament.Si Carme Forcadell, actual presidenta de la Taula de la Diputació Permanent i presidenta del Parlament en l'anterior legislatura, és reelegida per al lloc, correria veritables riscos. El motiu? Es troba en llibertat provisional sota fiança amb amenaça directa per part del magistrat Pablo Llarena de modificar la seva situació.

"No s'escapa que les declaracions ... poguessin ser mentides, sens perjudici de poder-se modificar les mesures cautelars si s'evidenciés un retorn a l'actuació il·legal que s'investiga", apuntava Llarena a la seva resolució sobre Forcadell i els membres de la Mesa del Parlament el passat 9 de novembre, després de fer constar l'acceptació que havien fet de l'article 155 de la Constitució.

Forcadell, per tant, de ser presidenta i desoir un requeriment del TC entraria en situació crítica per la seva situació de llibertat provisional sota fiança i sota condicions com les assenyalades pel magistrat Llarena. Aquest exemple serveix per il·lustrar la dificultat de caràcter personal per la qual travessa Forcadell i d'aquí que la seva reelecció com a presidenta del Parlament no sigui tan automàtica ni senzilla com a primera vista podria semblar.

El procés penal, com es pot apreciar, està vinculat com una frontissa al procés polític -tot això mentre no es formi Govern-, sota la vigència de la intervenció del 155.

Informa:ARA.CAT (28-12-2017)