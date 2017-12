TRIOMF ESCLATANT DE LA REPÚBLICA A LES URNES

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat per 10 vots a favor i 7 en contra un augment de la tarifa de l’aigua d’un 11,8% per a l’any vinent. Es tracta d’un increment del servei en alta, és a dir, del preu que Aigües del Ter Llobregat (ATLL) cobra a les empreses subministradores de Barcelona i la seva àrea, i que després varia en funció de les necessitats d’abastiment de cada cas. Amb tot, segons una estimació feta per l’ACA, suposarà un increment aproximat de 10 cèntims/m3, el que es traduirà en ‘un euro al mes per família’. L’ACA ha apuntat que l’aplicació de l’article 155 ha estat un factor determinant perquè s’hagi produït aquest encariment del servei. El govern havia proposat congelar o pal·liar aquesta pujada a canvi de renunciar a una part del cànon de la concessió però la decisió no s’ha pogut executar. L’entitat Aigua és vida i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) han criticat durament la mesura i l’han titllat ‘d’inversemblant’.

La decisió s’ha pres aquest dijous en el marc del Consell d’Administració que l’Agència Catalana de l’Aigua que ha abordat la revisió quinquennal del contracte d’ATLL pel que fa a la tarifa en alta. Aquesta és la que s’aplica a l’aigua que els ajuntaments i les entitats subministrades reben de la xarxa Ter – Llobregat.

Pel que fa al rebut final que paguen els ciutadans, el fixen els ajuntaments i les empreses subministradores i segons fonts de l’ACA ‘varia en funció de la quantitat d’aigua contractada a la xarxa’. Amb tot estimen que serà aproximadament d’un euro mensual per família.

Segons han assenyalat fonts de l’ACA, fins el passat 19 de desembre l’ens va ‘revisar a fons i amb lupa aquelles parts de la fòrmula del contracte on es podia retallar per evitar una pujada més elevada’. Finalment el resultat ha estat aquest increment de l’11,8% en front del 15% que reclamava l’empresa concessionària.

Impacte de l’article 155



La destitució del govern de Carles Puigdemont ha fet impossible que es pogués complir el compromís de congelar la tarifa a canvi de renunciar a una part del cànon de l’aigua, com ja es va fer ara fa un any.

‘Sense capacitat de decisió política no s’ha pogut dur a terme la modificació del contracte de concessió per part de la Generalitat en què l’administració deixava de percebre 7 dels 15 MEUR que li tocava rebre en concepte de cànon de concessió amb l’objectiu d’evitar o minimitzar un augment de la tarifa’, han apuntat des de l’ACA. D’aquesta forma finalment s’han aplicat les mesures previstes en les clàusules del contracte de gestió d’ATLL.

Així mateix han remarcat quan es constitueixi el nou govern, ‘s’estudiaran les possibilitats per a complir amb els compromisos adquirits durant el 2017 amb l’objectiu de minimitzar l’impacte dels increments contractuals’.

Pel que fa al cànon de l’aigua – que depèn exclusivament de l’ACA- queda congelat per al 2018, tal com ja es va anunciar.

El Consell d’Administració de l’ACA també ha donat suport a la proposta que es va fer al Consell de Xarxa d’ATLL per incoar un expedient de revisió de la retribució financera del contracte en tots els seus aspectes. La intenció és ajustar aquesta retribució financera als actuals tipus del mercat, atès que quan es va adjudicar i signar el contracte de concessió el 2012 la situació era de greu crisi econòmica a tot Europa, amb la prima de risc per sobre de 638 punts i no hi havia el FLA.

Informa:VILAWEB.CAT (28-12-2017)